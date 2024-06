Le cinque città d’Italia con il clima migliore

Quali sono le città italiane che hanno beneficiato di un clima migliore nel corso del 2023? Per il terzo anno consecutivo, il Corriere della Sera e il Meteo.it hanno realizzato l’indice di vivibilità climatica certificando, così, le cinque località vincitrici.

Si è trattato di uno studio che, rispetto agli anni passati, ha visto un ampliamento dei dati: infatti, oltre all’aggiunta dei parametri quali caldo estremo, giorni di gelo (quelli in cui la temperatura minima scende sotto zero gradi) ed eventi estremi (i giorni con precipitazioni sopra i 40 millimetri e raffiche di vento maggiori di 40 chilometri all’ora), il confronto (che prima si fermava al 2010) è stato esteso fino al 2000.

Un lavoro davvero imponente

Un lavoro impegnativo con cui gli esperti, per ognuno dei 107 capoluoghi di provincia, hanno paragonato i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di più di 38o milioni di dati.

I confronti tra capoluoghi possono avvenire con ogni singolo parametro: ondate di calore, soleggiamento, indice di calore, notti tropicali, caldo estremo, siccità, giorni freddi, escursione termica, giorni di gelo, nuvolosità diurna, nebbia, raffiche di vento, comfort per l’umidità, brezza estiva, piogge intense, giorni di pioggia ed eventi estremi.

Inoltre, c’è la possibilità di effettuare i confronti sia tra una città con uno qualsiasi degli altri capoluoghi di provincia sia all’interno della stessa città con la serie storica completa a partire dal 2000.

Per fare qualche esempio, a Bologna le giornate di caldo estremo (con temperature massime superiori a 35 gradi) in 24 anni sono rimaste in una media di 7-8 all’anno (tranne le eccezioni del 2003 e del 2012) ma sono aumentate negli ultimi due anni, mentre a Milano le giornate di pioggia (quelle con precipitazioni di almeno un millimetro) hanno visto una tendenza all’aumento negli ultimi 24 anni, in particolare dal 2018, con un numero pressoché raddoppiato rispetto al periodo 2003-2007.

Alcuni dati per il 2023

Prima di scoprire la top five delle città italiane con il clima migliore, diamo uno sguardo ad alcuni dati interessanti partendo dal maggior numero di eventi estremi (6) che si sono registrati a Lecco, seguita da Como e Gorizia (5).

Pavia, invece, è risultata la città più nebbiosa (con 89 giorni), superando Milano insieme a Livorno e Cosenza. Il maggior numero di ondate di calore si è verificato, invece, a Crotone con ben 88 giorni.

Per la siccità, ai primi due posti la provincia Sud Sardegna e Cagliari, al quinto Nuoro, al settimo Oristano e all’ottavo Olbia. Per il grande caldo, invece, la città peggiore è stata Firenze.

E, nel complesso, le città maggiori non hanno raggiunto una buona posizione in classifica con Milano al 77esimo posto, Roma al 93esimo, Napoli al 79esimo, Palermo al 46esimo, Venezia al 35esimo, Bari al 53esimo e Firenze al penultimo posto.

Leggero miglioramento, invece, per Torino che passa dall’86esimo al 51esimo posto e per Bologna, dal 94esimo al 44esimo.

Le cinque città dal clima migliore

Eccoci ora a dare uno sguardo ai capoluoghi di provincia che possono fregiarsi del miglior clima per il 2023.

Al quinto posto troviamo Macerata con 908 punti riferiti ai 17 parametri, al quarto Cuneo con 925 punti, al terzo Agrigento con 982 punti, al secondo Biella con 991 punti e al vertice della classifica Imperia con 999 punti, che torna nella posizione che aveva già occupato due anni fa.

Insomma, la città ligure, supportata dalla Riviera di Ponente e da località quali Bordighera e Sanremo, torna a essere la città con il clima migliore del Paese.