Carnevale 2021, virtuale o in presenza sì, no, forse

Le date del Carnevale 2021 si avvicinano e sono in tanti a domandarsi se e come si festeggerà quest’anno. La pandemia, infatti, ha cambiato i connotati di tradizioni antichissime, portando ad un sostanziale ripensamento degli eventi per adeguarli alle misure da rispettare per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.

Dovremo quindi rinunciare ad assistere alle storiche sfilate e agli appuntamenti in maschera più famosi d’Italia e del mondo? Non esattamente. In alcuni casi, ad esempio bisognerà aspettare l’arrivo dell’estate. Ma c’è anche chi ha ‘spostato’ le celebrazioni sul web.

Nel 2021 il Carnevale si festeggia tra l’11 febbraio (giovedì grasso) e il 20 febbraio (martedì grasso), ad eccezione del Carnevale ambrosiano, celebrato a Milano, che si conclude quattro giorni dopo il martedì grasso, pertanto quest’anno terminerà il 20 febbraio.

Tra le manifestazioni più attese in Italia, c’è il celebre Carnevale di Venezia, che ogni anno attira migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Sul sito ufficiale di uno degli eventi più scenografici d’Italia fanno sapere che, per il momento, il programma e le modalità di realizzazione dell’edizione 2021 sono in corso di definizione sulla base dell’andamento dell’emergenza sanitaria.

Si svolgerà, invece, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, per la prima volta in quasi 150 anni, il Carnevale di Viareggio 2021. Sarà un “Carnevale Universale”, dedicato a tutte le tradizioni, storie e culture di questa tradizionale festa nel mondo, con cinque sfilate dei carri allegorici sui Viali a Mare, in programma il 18, 26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre prossimi.

Nel frattempo, lo storico Carnevale di Ivrea, noto ai più per la spettacolare Battaglia delle arance, che si svolge per tre giorni nelle principali piazze cittadine, si è spostato sui social con il progetto “Un Carnevale di ricordi”. Fino a fine febbraio, chi lo desidera potrà rivivere le emozioni e l’allegria di una festa unica nel suo genere attraverso un’incredibile raccolta di immagini, video e storie delle precedenti edizioni.

Si celebrerà in streaming anche il Carnevale di Fano, ma solo durante la ‘settimana grassa’. Per i festeggiamenti di uno dei più antichi carnevali d’Italia bisognerà, infatti, attendere l’estate, con un’edizione inedita, in cui probabilmente non si potrà rinnovare la tradizione del getto dei dolciumi.

Spostandoci in Brasile, fervono già i preparativi per le sfarzose parate del Carnevale di Rio de Janeiro, pronto a tornare con la sua esplosione di colori, sambe e costumi dal 9 al 12 luglio 2021, per concludersi con la grande Champions Parade sabato 17 luglio.

Gli appuntamenti con la celebre Battaglia dei fiori del Carnevale di Nizza o le allegre fariñadas (battaglie di farina) del Carnevale delle Isole Canarie sono, invece, rimandati al 2022.