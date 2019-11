L’Airlander 10 è pronto a decollare: nel 2023 farà rotta verso il Polo Nord

editato in: da

Immaginate un enorme pallone volante, un dirigibile dalle dimensioni di un campo da calcio pronto a sorvolare i nostri cieli, regalando ai suoi ospiti un lusso del tutto inaspettato. Ecco, questo e molto altro è ciò che attende i primi, fortunati passeggeri che saliranno a bordo dell’Airlander 10, detentore del record del velivolo più grande del mondo ormai da qualche anno.

Dall’esterno sembra solamente un pallone bianco dalla forma piuttosto bizzarra (non a caso è stato ribattezzato “flying bum” ovvero “sederone volante”). Ma sbirciando al suo interno possiamo ammirare quello che pare essere un hotel a cinque stelle: spazi ampi e confortevoli, arredi di lusso e materiali di gran pregio arricchiscono la cabina che ospiterà i passeggeri durante il primo volo dell’Airlander 10.

Il velivolo, sviluppato dalla società britannica Hybrid Air Vehicles e costruito nel Bedfordshire (Regno Unito), è infatti quasi pronto a mollare gli ormeggi e librarsi in cielo, per un’avventura mozzafiato. Nel 2023 partirà per il suo viaggio inaugurale, che condurrà i suoi ospiti nientemeno che verso il Polo Nord. Il dirigibile decollerà da Langyearbyen, la città principale delle isole Svalbard – il punto abitato più a nord della Norvegia e del mondo intero. Con un volo lento e silenzioso, caratteristica di questo particolare velivolo, si dirigerà verso le terre ghiacciate, dove atterrerà per permettere ai viaggiatori di fare una breve escursione.

L’intero viaggio durerà 36 ore: il volo, compiuto in gran parte in notturna, prevede infatti circa 15 ore per l’andata e altrettante per il ritorno, concedendo 6 ore di escursione a terra, nelle affascinanti terre artiche. Ma non lasciatevi spaventare dalle tante ore da trascorrere a bordo. L’Airlander 10, con i suoi 92 metri di lunghezza, è un velivolo enorme ed è concepito per garantire ai suoi passeggeri ogni genere di comfort. Le cabine panoramiche sono molto ampie e dotate di comodissimi letti dove riposare per prepararsi a un’avventura straordinaria.

Enormi vetrate situate sia negli spazi privati che in quelli comuni offrono una visione incredibile del panorama artico, permettendo una vera immersione a tutto tondo. Inoltre, poiché la cabina non è pressurizzata, sarà possibile addirittura aprire i finestrini! A bordo, infine, verranno serviti dei gustosissimi pasti sulla base di un menù di ispirazione artica, preparati da uno chef pluripremiato. Al momento, questa meravigliosa esperienza sarà appannaggio per pochi fortunati: il prezzo per una cabina privata è di 600mila corone svedesi, circa 55mila euro, e sono disponibili solo 16 posti.

Ma questo primo volo potrà essere seguito da numerosi altri, e magari con il tempo anche i costi subiranno una riduzione tale da permettere a molti altri passeggeri di godere di questa splendida avventura presso i ghiacciai del Polo Nord.