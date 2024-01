Viaggi di lusso nel 2024: ecco cosa cercano i turisti

Dalle esperienze personalizzate alla ricerca dell'avventura in famiglia: sono queste le nuove tendenze turistiche per quanto riguarda i viaggi di lusso

Il segmento del turismo luxury è in crescita, e le tendenze sono positive anche per il 2024: sempre più italiani decidono di concedersi un’esperienza memorabile, pur a costo di stringere la cinghia e ridurre il budget sulle spese accessorie. Ma quali sono i viaggi più ambiti dai turisti, in fatto di lusso? Scopriamo quali sono i trend per il nuovo anno, in base a quanto è già emerso dalle prenotazioni registrate dai principali network del settore.

Viaggi da soli e in compagnia

Una delle prime tendenze per questo 2024 riguarda i viaggi in solitaria: l’obiettivo è quello di disconnettersi dal resto del mondo, avendo così l’opportunità di trascorrere del tempo di qualità con se stessi, senza pensieri come il lavoro o le preoccupazioni quotidiane. Un servizio che sta andando per la maggiore consiste nell’essere letteralmente “traghettati” dal tour operator verso una destinazione sconosciuta, prevalentemente in mezzo alla natura. È l’occasione ideale per un digital detox, visto che siamo sempre più interconnessi ed è difficile liberarsi anche solo dello smartphone, persino in vacanza.

Se una vacanza da soli vi sembra un po’ “estrema”, appare comunque evidente che un trend in crescita è quello del viaggio in piccoli gruppi, con pochi amici o familiari. Partire diventa dunque un modo per condividere esperienze speciali che diventeranno ricordi bellissimi, proprio perché vissuti con persone di grande importanza. Qualche esempio? Molte persone scelgono viaggi di gruppo privati, spesso optando tra avventure a tema che ricalchino le proprie passioni – ad esempio proiezioni cinematografiche o partecipazione a gare sportive in posizione privilegiata.

Tra avventura, benessere e crociere

Viaggi in famiglia, dunque, ma quali esperienze vivere? Sempre più turisti si tuffano all’avventura, per una vacanza indimenticabile. Spesso, a fare da traino sono i figli: se in età scolastica, un trend particolarmente diffuso è quello di optare per una meta che negli ultimi mesi è stata parte di attività di studio (come può essere l’Egitto per i ragazzini che hanno da poco affrontato l’epoca egizia in storia). Ma anche in età adulta, i giovani fungono da ago della bilancia nell’organizzazione di viaggi-avventura: le loro passioni, come ad esempio qualche attività sportiva, possono diventare l’esperienza di tutta la famiglia.

Quando si parla di lusso, poi, il pensiero vola subito ad una vacanza rilassante: oggi, in effetti, riuscire a rigenerarsi è davvero qualcosa di importante. Dunque, vanno per la maggiore le esperienze legate al wellness, con viaggi “lenti” presso destinazioni che offrano opportunità per dedicarsi a se stessi – e magari anche tempo per l’auto-miglioramento. E per quanto riguarda le crociere? La vera esperienza luxury consiste nel noleggiare uno yacht privato, così di vivere un’avventura più intima, in compagnia di poche persone. E le rotte più popolari sono l’Alaska e l’Antartide, oltre alle crociere fluviali sul Danubio, sul Mekong e sul Nilo.

Per chi vuole fare anche esperienze a terra, ci sono compagnie che offrono servizi davvero molto ricchi: si passa dalla navigazione su yacht a pernottamento in mete fantastiche come il Costa Rica e le isole Galapagos. Infine, un ultimo trend riguarda i viaggi nella memoria: per molte persone, significa semplicemente rievocare splendidi ricordi tornando nei luoghi di villeggiatura dove avevano già trascorso le proprie vacanze, magari con qualcuno di amato, o – se vivono lontane da casa – optare per la propria terra natia.