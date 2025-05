Le tante anime di Verona si mettono in mostra in una città che è tutta scoprire: fatta di luoghi iconci e leggende antiche

Cosa vedere a Verona: luoghi iconici ed esperienze

Città elegante, signorile, ricca di storia e di cultura, di scorci pazzeschi e di location iconiche: è Verona, costruita lungo il corso dell’Adige, immersa in una campagna di una bellezza che leva il fiato dove a spiccare sono i vigneti, che producono i vini più amati e pregiati, e scrigno di una cultura vivace e antica.

Verona è una città da vivere, da girare per stupirsi a ogni angolo, da assaporare per coglierne sapori e tradizioni. Ha tante anime: quella più romantica, quella più culturale e storica e quella eno-gastronomica. Vale la pena scoprirla senza fretta, con un ritmo lento, per poterne cogliere ogni sfumatura.

Ed è anche una delle tre città simbolo del Veneto, insieme a Vicenza e Venezia, tra i centri urbani più importanti e che bisogna assolutamente visitare. Magari anche più di una volta.

Cosa vedere e cosa fare a Verona: le tappe imperdibili, i luoghi più amati, per conoscere un posto in cui si mescolano storia e modernità.

Verona: dieci cosa da vedere nella città dell’amore (ma non solo)

Ci sono luoghi nel mondo che sono talmente ricchi di meraviglia che sintetizzarne le location più belle può risultare davvero difficile. Uno di questi posti è Verona, città dall’anima antica, ma al tempo stesso vivace e proiettata verso il futuro.

Posta nel Veneto, a poca distanza da altre mete iconiche come Vicenza e Venezia, è una città con più anime, che si rifanno alle diverse epoche che vanno a comporre la sua storia: tutte da conoscere.

1. Arena di Verona

È forse uno dei simboli più celebri della città: stiamo parlando dell’Arena di Verona, anfiteatro romano che lascia senza fiato al primo sguardo e punto di partenza per esplorare questo centro urbano. Di difficile datazione, anche se si ipotizza che sia stata realizzata nell’età giulio-claudia, è imponente e meravigliosa, oltre a ospitare eventi regalando a ogni spettacolo una cornice iconica. Ma si può visitare e ci permette di scoprire l’anima più antica e storica di Verona, quella che ci fa tornare al tempo degli antichi romani.

2. Piazza Bra

Piazza Bra, poi, non solo è la più grande di Verona ma è anche quella su cui sorge l’Arena. La sua storia è molto interessante, infatti prima che venisse realizzata questa costruzione, ma sempre durante l’epoca romana, si trovava al di fuori delle mura ed è nel Seicento che – a quanto pare inizia a diventare una vera e propria piazza. È sempre stato un luogo importante, anche nel passato quando si teneva qui un mercato. Oggi è la location della fiera di Santa Lucia, che si svolge a dicembre. Ampia, con bei palazzi, compresi quelli lungo il Liston, dove si può passeggiare.

3. Piazza delle Erbe

Fulcro della vita politica ed economica già ai tempi dei romani quando qui vi era il foro, piazza delle Erbe è una delle aree più celebri e uno dei cuori pulsanti della città. Su questo spazio si affacciano edifici meravigliosi, palazzi storici che ci fanno fare un salto nel passato, ma non manca una bella fontana romana, poi integrata nel periodo medievale, che si chiama Fontana di Madonna Verona. Un luogo ricco di meraviglie, basti pensare che vi sono anche la Torre del Gardello, la Colonna Antica e la Torre dei Lamberti. A completare il tutto locali e tante bancarelle.

4. Museo di Castelvecchio

Con il Museo di Castelvecchio cambiamo epoca e torniamo indietro nel tempo agli anni che vanno dal 1534 al 1356, quelli in cui è stato costruito: si tratta di un edificio militare della signoria dei della Scala. Oggi è un importante museo e al suo interno vi sono opere che abbracciano i seguenti periodi: Medioevo, Rinascimento e arte Moderna. Ed è una di quelle belelzze da vedere a Verona, perché si unisce il fascino di un edificio del passato antico, alla magia di immergersi nell’arte.

5. Ponte Scaligero

Ed è proprio lì che un magnifico ponte a tre arcate va ad attraversare l’Adige. Collegato alla fortezza, il ponte Scaligero (o di Castelvecchio) è stato innalzato tra il 1354 e il 1356. La sua storia importante, però, è stata interrotta dai soldati tedeschi il 24 aprile del 1945, quando lo hanno fatto saltare in aria. Il restauro che ha riportato in auge la struttura si è concluso nel 1951. Composto da un’arcata più grande delle altre, per permettere il passaggio delle imbarcazioni lungo il fiume, vale la pena raggiungerlo e attraversarlo. Magari scattando una foto con uno scenario unico.

6. Ponte Pietra

Ponte Pietra è, invece, il più antico della città: infatti si può far risalire all’epoca romana. Anche questo è stato fatto saltare in aria alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruito. Ed è una tappa imperdibile della città, che permette di toccare con mano la sua lunga storia e di respirarne il passato glorioso.

7. Casa e tomba di Giulietta

Verona è una delle città dedicata ai sentimenti per eccellenza, qui infatti è stata ambientata la storia d’amore più tragica di tutte, quella di Romeo e Giulietta, narrata nell’opera immortale di Shakespeare. Ed è qui che si può visitare la casa della giovane e ammirare la statua che la ritrae. Il luogo perfetto per gli innamorati, corrisposti, ma non solo. Si trova in via Cappello, è un casatorre medievale ed è una delle tappe imperdibili vicino a piazza delle Erbe. Da non perdere anche la sua tomba, questa sita nell’ex convento dei frati cappuccini, oggi museo degli affreschi G.B. Cavalcaselle.

8. Arche scaligere

Verona è un museo a cielo aperto, come molte città in Italia ed Europa, infatti, a ogni passo si incontrano meraviglie. Come le arche scaligere, complesso funerario in stile gotico realizzato per ospitare le tombe della famiglia degli Scaligeri (o della Scala). Impossibile non notarle: sono dotate di un recinto in ferro battuto e sono quattro: l’arca di Cangrande I Della Scala, l’arca di Mastino II, l’arca di Cansignorio, Il sarcofago di Alberto I e l’arca pensile di Giovanni della Scala. Si trovano a lato della chiesa di Santa Maria Antica.

9. Giardino Giusti

Un luogo di pace e bellezza, in cui non mancano fontane e grotte: è Giardino Giusti, stupefacente spazio verde databile al Cinquecento che mantiene viva la moda dell’epoca, sembra quasi infatti di tornare a quei tempi e di immergersi nella meraviglia che natura e mano dell’uomo sanno creare insieme. E passeggiare qui significa lasciarsi ammaliare da un meraviglioso labirinto, oppure scoprire una scala segreta in una torretta nella roccia e – ancora – ammirare il panorama della città da uno dei suoi luoghi più leggendari. Si possono visitare anche gli spazi interni di una bellezza rara.

10. Porta Borsari

Ancora un viaggio indietro nel tempo con la visita di Porta Borsari, una delle aperture che si incontravano lungo le mure romane di Verona. È davvero antica, pare che la sua edificazione possa essere fatta risalire alla prima metà del I secolo e che fosse l’ingresso principale alla città posto vicino al tempio dedicato a Giove Lustrale. Per questa ragione, infatti, veniva chiamata Porta Iovia.

Cosa fare a Verona

Oltre a vedere alcune delle meraviglie cittadine, ci sono tantissime cose da fare in città, esperienze che vale la pena vivere per poter dire di aver esplorato pienamente le sue strade e di averne carpito l’anima più vera. Sei attività per scoprire o conoscere meglio la città scaligera.

Fare un tour per innamorati: Verona è una delle città dell’amore per eccellenza, quindi, non esiste posto migliore in cui fare un tour tra tappe che ricordino questo sentimento. Oltre alla già citata casa di Giulietta, allora si deve visitare l’archivio del Juliet Club a cui vengono recapitate lettere d’amore da tutto il mondo. E poi come dimenticare un’altra storia romantica e tragica che caratterizza questa città? È quella di Corrado e Isabella, il cui sentimento non è mai stato vissuto, e di un pozzo che si trova vicolo San Marco in Foro e all’interno del quale veniamo invitati a gettare una moneta. Passare sotto un arco per scoprire se si è puri di cuore: ebbene sì, c’è un luogo a Verona legato a una leggenda molto particolare. Si tratta dell’Arco della Costa che si trova tra piazza delle Erbe e piazza di Signori. Lì – dalla metà del 1700 – vi è appeso un osso, che si dice sia una costola di balena. Pare che cadrà solo quando sotto passerà una persona pura di cuore: vale la pena tentare. Scoprire le Bocche delle Denunce: si trovano in piazza dei Signori sul muro del palazzo della Ragione e sono state poste lì nel periodo della repubblica di Venezia. Il loro scopo era quello di raccogliere la denuncia di varie tipologie di reati: da quello di usura a quello di contrabbando. Si chiamano anche boche de leon. Ammirare la città da un luogo fantastico: c’è un posto a Verona che ti regala una vista incredibile sulla città ed Castel San Pietro che si può raggiungere a piedi o con una comoda funicolare. Giunti in cima dalla terrazza panoramica la vista spazia su Ponte Pietra, l’Adige e il centro storico della città. E poi da qui partono i percorsi pedonali lungo i colli di Verona. Andare a caccia di porticine fatate: questa è una novità molto recente che, a quanto pare, dagli Stati Uniti (sono state inventate dal graphic designer americano Jonathan Wright e da sua moglie Kathlee) sono arrivate anche nella città Scaligera. Si dice che trovarle porti fortuna e, per una vera e propria caccia alle Fairy Doors, ci si deve dirigere in centro, tra via Nizza e piazza Indipendenza. Assaggiare, assaporare e degustare: non si può andare a Verona senza assaggiare la sua cucina e provare i suoi vini, perché l’esperienza della scoperta di un luogo passa anche dai gusti e dai sapori.

Ci sono tantissime cose da sperimentare a Verona: resti antichi che si nascondono dentro un negozio, una gioielleria piccolissima e anche un ristorante in una chiesa sconsacrata: luoghi da vedere e da conoscere per poter dire di aver visto la sua anima più autentica.

Come arrivare a Verona

Raggiungere Verona è facilissimo: si può arrivare qui in auto con l’autostrada, in treno (senza scali il collegamento con Venezia è di solo un’ora) e anche in aereo. C’è l’aeroporto cittadino che dista circa 20 minuti e che è collegato con la stazione di Porta Nuova con un servizio giornaliero. Ma ci sono anche altri scali come Venezia, Bologna, Milano.