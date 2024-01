L’ultima offerta di Ryanair da prenotare al volo

Fonte: 123rf L'offerta Ryanair da prenotare al volo

Ryanair ha lanciato una nuova offerta low cost da prenotare entro la mezzanotte di oggi, per viaggiare a partire da domani stesso e fino al prossimo 30 aprile.

Tante le mete da raggiungere, ufficialmente a partire da 19,99 euro a tratta, ma in realtà a prezzi anche più bassi. Ci sono infatti biglietti aerei che costano 12,99 euro davvero da non farsi sfuggire.

Ecco quali sono le offerte più economiche che secondo noi dovreste prenotare subito.

Barcellona val sempre un viaggio

Sappiate che è tra le mete più prenotate dagli italiani per i prossimi mesi, ma a Barcellona c’è posto per tutti, quindi anche per voi. Barcellona si conferma una delle mete più ambite dai nostri connazionali anche durante l’inverno. Il capoluogo della Catalogna incanta con le sue attrazioni, non solo la Sagrada Familia, ma anche Parc Güell, una delle opere di Gaudì più apprezzate della città, e tutti gli altri edifici da lui progettati.

Nel 2024, però, si celebra il centenario di un altro artista catalano meno conosciuto, Antoni Tàpies, con tantissimi eventi e mostre. A febbraio si tiene la Barcelona Wine Week, mentre il 23 aprile, in tutta la Catalunya, si festeggia il patrono Sant Jordi, a cui è strettamente connessa anche la festa degli innamorati (che qui non si festeggia il 14 febbraio). Vi abbiamo convinti?

Meta fuori rotta: Bratislava

Se siete alla ricerca di una meta economica dove trascorrere un bellissimo weekend, Bratislava è la scelta migliore che possiate fare. Gli hotel, anche i più belli del centro, costano poco, mangiare al ristorante è molto conveniente e anche i divertimenti hanno costi davvero abbordabili. Con un budget ridotto, avrete modo di visitare una città fuori dalle solite rotte, ricca di storia e di contrasti (ricordiamo che la Slovacchia apparteneva al blocco comunista), di bellezze e di edifici di pregio.

Il centro storico di Bratislava è piccolo, ma delizioso lo si gira tutto a piedi. Sembra una piccola Praga, specie se la si ammira dall’alto e lo sguardo si perde tra i tetti rossi delle case. Oltre al castello e agli antichi edifici, passeggiando tra le stradine del centro è impossibile non imbattersi nelle tante sculture che decorano gli angoli delle strade. Anche andare alla scoperta di queste attrazioni moderne è un’idea di itinerario. E poi, ricordatevi che la città s’affaccia sul Danubio e che con un traghetto si può arrivare fino a Vienna!

Voglia di primavera a Tolosa

Ci sono voli in offerta anche per la deliziosa cittadina del Sud della Francia. Tolosa è chiamata “la città rosa” per via dei suoi palazzi di mattoni che, all’ora del tramonto, si colorano di rosa. E, solo per questo, ve la consigliamo come meta più romantica dove dovreste andare, magari organizzandovi per il weekend di San Valentino.

Le vie del centro storico sono sempre piene di vita e ricche di bistrot e boutique, luogo di ritrovo non solo per gli abitanti di Tolosa, ma anche per la vasta comunità di studenti universitari che vive in città, oltre che per i numerosi turisti. Ma la cosa più romantica da fare è senza dubbio una minicrociera lungo il Canal du Midi o una gita in bicicletta sulla ciclabile che corre lungo la riva, magari fermandosi in una delle tante peniches, le chiatte abitate che accolgono ristorantini e negozi. La sua maestosità e le sue dighe hanno valso al Canal du Midi l’iscrizione nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità nel 1996.