La Firenze dei Medici

Il mondo delle, soprattutto negli Stati Uniti, ha raggiunto il livello garantito dal vasto universo cinematografico. Tale salto in avanti è avvenuto grazie soprattutto a una netta miglioria della scrittura per la tv, oggi decisamente più complessa rispetto al passato. A ciò si aggiunge inoltre una necessità di realismo, come mostra la caccia ai luoghi reali in Game of Thrones . Lo stesso si è fatto anche in Italia, con ifiction per la maggior parte ambientata aseguendo le orme della famiglia medicea. Alcune location però sono state ricreate altrove, come, che è in realtà il Duomo di Montepulciano, così come, alias piazza grande a Montepulciano. Infine, ricreato presso Palazzo Piccolomini di Pienza.