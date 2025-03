Due giorni di viaggi in treno per le giornate conclusive della Festa del Mandorlo in fiore: l'appuntamento in Sicilia è imperdibile

La natura mette in scena spettacoli mozzafiato e ci invita a partire, a fare le valigie per compiere lunghe tratte oppure anche per spostarsi di poco, inseguendo quella bellezza maestosa che solo lei è in grado di donarci.

Accade in Sicilia, ad esempio, dove un treno che attraversa i mandorli in fiore porta alla scoperta di una fioritura e di una zona che lascia senza fiato e che resterà per sempre tra i ricordi di viaggio più belli.

Tutto quello che devi sapere sul Mandorlo in fiore Express, l’esperienza indimenticabile da vivere sabato 15 e domenica 16 marzo 2025.

Mandorlo in fiore Express, l’esperienza indimenticabile sta per iniziare

Ci sono esperienze che vale la pena fare almeno una volta nella vita: assistere all’esplosione della natura è una di quelle e si può vivere con la fioritura che incanta in diverse parti dell’Italia e del mondo. Ed è proprio nel nostro Paese che si può ammirare qualcosa di davvero speciale e farlo a bordo di un treno, si tratta del Mandorlo in fiore Express, un convoglio turistico storico che parte da Agrigento Centrale e arriva a Porto Empedocle Succursale attraversando un’area ricca di tesori e bellezze, in un periodo dell’anno davvero speciale.

Le date da segnare in agenda sono quelle di sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 quando questi treni turistici della Fondazione Fs, transiteranno sulla ferrovia dei Templi tra Agrigento, il Parco Archeologico e Porto Empedocle. L’occasione speciale è la Festa del Mandorlo in Fiore, evento molto ricco in programma nei giorni che vanno dall’8 al 16 marzo 2025 che celebra la fioritura e questo frutto. Manifestazione che è ancora più intrigante grazie al fatto che quest’anno Agrigento è stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2025.

Grazie a questi treni speciali si potrà arrivare direttamente agli spettacoli e alla Valle dei Templi, le guide turistiche, poi, porteranno le persone alla scoperta della zona. L’accesso alla Valle dei Templi, necessita un biglietto a parte per sabato 15 mentre domenica 16 è riservato a coloro che hanno il ticket per lo show conclusivo del festival del Mandorlo in Fiore.

Se questo non bastasse, si può decidere di comprare un biglietto combinato Valle dei Templi e Giardino della Kolymbethra, con i suoi meravigliosi agrumeti e l’antico sistema di irrigazione, ma solo per il 15 marzo, oppure con accesso solo a quest’ultimo.

Tutte le info utili per il Mandorlo in fiore Express

I treni del Mandorlo in fiore Express partiranno più volte nel corso delle giornate di sabato e domenica e il costo del biglietto è di 4 euro per gli adulti e due per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, sotto i 4 anni il ticket di viaggio è gratuito. Si tratta di cifre che si riferiscono solo a una tratta, quindi o andata o ritorno.

Inoltre, chi possiede il biglietto del treno può accedere a una proiezione immersiva realizzata nel Magazzino Merci della stazione di Porto Empedocle Centrale: la durata è di cinque minuti.

Le carrozze d’epoca sono pronte a ospitare tutti coloro che vogliono visitare questa zona meravigliosa della Sicilia e a portarli direttamente alla Valle dei Tempi, al centro storico di Agrigento e a Porto Empedocle, ma non solo: perché anche il viaggio in questo caso ha il suo fascino e quindi occhi puntati verso i paesaggi incredibili della regione, che si risvegliano per la primavera.