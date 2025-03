Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock La Festa del Mandorlo in Fiore ad Agrigento

Non sapete cosa fare nel weekend del 15 e 16 marzo 2025? Se siete buongustai, amanti delle tradizioni o semplicemente in cerca di un’esperienza autentica, le sagre in Italia sono la scelta perfetta! Dall’aroma invitante delle frittelle di riso in Toscana al profumo di mare della seppia a Cervia, passando per le dolci note delle mandorle siciliane in fiore, ogni angolo d’Italia offre una celebrazione del gusto e della cultura locale.

Preparatevi quindi a passeggiare tra stand colmi di specialità gastronomiche, a perdervi tra i sapori tipici e a vivere l’atmosfera unica di queste feste di paese, dove storia, folklore e cucina si intrecciano in un mix irresistibile (magari facendo un po’ il pieno di kcal!). Ecco una selezione delle sagre da non perdere questo weekend del 15-16 marzo in Italia, suddivise per area geografica.

Le sagre del Nord Italia questo weekend

Festa Siciliana a Trecate (NO)

La Sicilia arriva nel cuore del Piemonte, a Trecate, dove questo weekend si terrà la “Festa Siciliana” organizzata da A’ Vucciria Sicilia Street Food, dal 14 al 16 marzo 2025. L’evento si svolgerà in Piazzale Antonini con ingresso libero e orari dalle 10:00 alle 24:00, offrendo specialità siciliane sia a pranzo che a cena: potrete gustare le arancine in vari gusti, il pane ca’ meusa, sfincione, pezzi di rosticceria di ogni tipo, pane con panelle e crocchette, stigghiola e molto altro ancora (naturalmente, non mancheranno i dolci alla ricotta!).

Fonte: iStock

Sagra della Raviola a Castel Maggiore (BO)

Il 15 marzo 2025, Castel Maggiore in Emilia-Romagna ospiterà la tradizionale “Sagra della Raviola”, dedicata al tipico dolce locale: vi aspetta un ricco programma di attività, tra cui mostre, serate amarcord, la tradizionale Camminata della Raviola e, come novità di quest’anno, il raduno dell’Ape Club Italia. Al centro della celebrazione c’è la raviola, tipico dolce di San Giuseppe con impasto simile alla pasta frolla e ripieno di mostarda. Immancabile la gara per la miglior raviola, in cui cuochi amatoriali presenteranno le loro creazioni a una giuria di esperti, che incoronerà la “Raviola Regina” dell’anno.

Sagra delle Cape – Lignano Sabbiadoro (UD), Friuli-Venezia Giulia

Dal 8 al 16 marzo 2025, Lignano Sabbiadoro ospita la tradizionale Sagra delle Cape, dedicata ai frutti di mare locali. I visitatori potranno degustare specialità a base di molluschi e crostacei, preparate secondo le ricette tradizionali della zona.

Villaggio delle Uova Pura Vida Farm – San Martino Siccomario (PV)

Dal 15 marzo al 27 aprile 2025 riapre il Villaggio delle Uova Pura Vida Farm di San Martino Siccomario (Pv) con la quarta edizione dell’evento. Il tema di apertura, “Sweet Skating”, include una pista di pattinaggio ecologica e una collaborazione con Haribo, che arricchisce l’esperienza con l’Isola dei Marshmallows. Ogni weekend, il villaggio offre giochi, laboratori, scenografie fotografiche e la tradizionale Caccia alle Uova. Ci saranno anche attrazioni come gonfiabili, trattorini e giochi medievali, e punti ristoro con street food. Il parco è pet-friendly e l’ingresso è gratuito per i bambini nati dal 2022 al 2025. Eventi speciali si terranno ogni fine settimana, con attività tematiche diverse. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale e tramite l’app Eventfy.

Sapori e Colori di Primavera – Varese (VA), Lombardia

Il 15 e 16 marzo 2025, il centro di Varese si trasforma in un grande mercato a cielo aperto, offrendo ai visitatori prodotti tipici, artigianato locale e laboratori creativi per celebrare l’arrivo della primavera. L’evento animerà Via Marconi, Via Leopardi, Piazza San Vittore e il Battistero con un vivace mercato all’aperto, ricco di eccellenze gastronomiche e artigianato locale. I visitatori potranno degustare prodotti tipici da diverse regioni italiane, tra cui salumi, formaggi, miele, dolci e vini. Saranno presenti anche bancarelle di artigianato e hobbistica, con creazioni uniche fatte a mano. Per i più piccoli, sono previsti laboratori creativi per un’esperienza divertente e stimolante.

Sagre e feste nel Centro Italia

Narni Irish Fest a Narni (TR)

Dal 14 al 17 marzo 2025, Narni – in Umbria – celebra la cultura irlandese con la “Narni Irish Fest”, in occasione della Ireland Week. Il 15 marzo alle ore 21:00, in collaborazione con Leonardo Bedini, si terrà un corso di degustazione di whiskey irlandese presso La Taverna dell’Artista. Durante la serata, saranno presentati quattro distillati accompagnati da abbinamenti gastronomici studiati per esaltarne i profili aromatici.

Fonte: iStock

Sagra della Seppia – Pinarella di Cervia (RA), Emilia-Romagna

Dal 17 al 22 marzo 2025, Pinarella di Cervia ospita la Sagra della Seppia, dove è possibile gustare piatti a base di seppia preparati secondo la tradizione locale, accompagnati da musica e intrattenimenti.

Sagra della Frittella – San Donato in Collina (FI), Toscana

Dal 18 gennaio al 19 marzo 2025, San Donato in Collina celebra la Sagra della Frittella, dove è possibile assaporare le tradizionali frittelle di riso preparate secondo antiche ricette locali.

Le sagre al Sud Italia

Il Rito dei Santi – Fragagnano (TA), Puglia

Se siete alla ricerca di un’esperienza autentica che unisca storia, tradizione e spiritualità, domenica 16 marzo a Fragagnano (TA) si terrà il suggestivo Rito dei Santi, un’antica celebrazione che affonda le sue radici nei Saturnali romani e nelle tavolate medievali, fino alle tradizioni monastiche dei basiliani.

Giunta alla sua XVIII edizione, questa cerimonia è un vero e proprio viaggio nel passato: un banchetto rituale allestito attorno a un altare, con tredici pietanze simboliche e gesti tramandati da generazioni. L’atmosfera evocativa e il forte senso di comunità rendono questo evento unico nel panorama delle tradizioni pugliesi.

Festa del Mandorlo in Fiore – Agrigento (AG), Sicilia

Dal 8 al 16 marzo 2025, Agrigento celebra la Festa del Mandorlo in Fiore, evento che segna l’inizio della primavera con spettacoli folkloristici, sfilate e degustazioni di prodotti tipici a base di mandorla. La Festa del Mandorlo in Fiore di Agrigento quest’anno vedrà la partecipazione di 30 gruppi folkloristici internazionali che offriranno balli, canti e costumi tradizionali. Il sindaco Franco Miccichè ha evidenziato l’importanza dell’evento come simbolo di pace e accoglienza. Tra gli appuntamenti principali ci saranno il ritorno del treno storico sulla linea Agrigento-Porto Empedocle, concorsi fotografici, il Mandorlo Food Village con specialità siciliane e street food, e l’evento Mandorlo in Tavola. Il gran finale del 16 marzo includerà una sfilata con carri allegorici e la premiazione del miglior gruppo partecipante con il Tempio d’Oro.