Scoprite la bellezza di Agrigento e la Valle dei Templi in modo diverso salendo a bordo del treno storico che unisce paesaggio, musica, letteratura e teatro

iStock Nuovi appuntamenti del Treno Storico sulla Ferrovia dei Templi

C’è la Sicilia estiva, con le sue spiagge e le città più note, e poi c’è una Sicilia più intima, da scoprire fuori stagione. I modi per avventurarsi tra le sue bellezze sono diversi e, tra le iniziative più suggestive e particolari, c’è sicuramente quella proposta dal Treno Storico sulla Ferrovia dei Templi. Nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dopo il tutto esaurito registrato nelle corse del 9 e 16 novembre, torna un’esperienza speciale che vi permetterà di scoprire l’isola attraverso i suoi personaggi più cari.

Da Camilleri a Sciascia, fino alla cantante Lina Termini, insieme al progetto “Teatro in movimento”, ideato e realizzato da Savatteri Produzioni in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani, avrete la possibilità di vivere un viaggio in treno che diventa esperienza teatrale immersiva.

Il viaggio in treno che intreccia teatro, letteratura e musica

Immaginate di attraversare uno dei panorami più famosi al mondo a bordo di un treno storico dove la bellezza esterna del paesaggio si intreccia con l’esperienza immersiva interna delle carrozze. Stiamo parlando dell’antica linea ferroviaria inaugurata nel 1874 e riattivata nel 2014 che collega Agrigento Bassa a Porto Empedocle, attraversando la meravigliosa Valle dei Templi. Il tutto a bordo delle carrozze storiche “Terrazzini” degli anni ’30, animate da undici performer in un racconto che intreccia teatro, letteratura, musica e memoria.

Pirandello, Camilleri e Sciascia, insieme a figure meno note come la cantante Lina Termini, un’agrigentina celebre in Italia negli anni ’30, prendono vita durante tre momenti performativi che dialogano con i luoghi. Dall’accoglienza alla stazione di Agrigento Centrale, una seconda performance immersa nel paesaggio archeologico nei pressi del Tempio di Vulcano e la conclusione nella stazione di Porto Empedocle Centrale, la Vigata di Andrea Camilleri.

Grazie a questa esperienza, ogni carrozza diventa un set d’epoca, con oggetti, voci e musiche che riportano nel 1934, anno del Nobel a Luigi Pirandello, per poi condurre fino agli anni ’90 di Camilleri, offrendo un percorso narrativo che permette di scoprire in modo speciale il patrimonio materiale e immateriale della Sicilia.

Se anche voi sognate di percorrere in treno uno dei paesaggi più famosi della Sicilia, segnate queste date sul calendario: sabato 13 e domenica 21 dicembre 2025. Dopo il successo delle prime date, torna questa esperienza imperdibile con partenza da Agrigento Centrale alle 10:00 e alle 15:00.

Il costo del biglietto è di 8 euro (andata e ritorno), con una riduzione a 4 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre i più piccoli (sotto i 4 anni) viaggiano gratuitamente. I biglietti per la corsa del 13 dicembre saranno disponibili a partire dal 29 novembre su tutti i canali Trenitalia, inclusi il sito ufficiale, le biglietterie e le agenzie di viaggio. Per la data del 21 dicembre, invece, i biglietti saranno in vendita nei primi giorni di dicembre.

Non perdete l’occasione di vivere questo suggestivo viaggio tra storia e natura e, per maggiori dettagli e per scoprire tutti i particolari di queste corse, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.