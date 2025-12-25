Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Abraham Lake e il segreto delle bolle ghiacciate

Preparatevi perché stiamo per parlarvi di un luogo che sembra uscito direttamente da un film di fantascienza. Il lago Abraham, in Canada, è quel tipo di destinazione che a primo acchito non sembra neppure reale, ma esiste davvero ed è ancora più pazzesco dal vivo.

Il bacino dalle acque turchesi che d’inverno si trasforma in una gigantesca opera d’arte naturale attira curiosi e turisti da tutto il mondo per una particolarità. Sotto la superficie ghiacciata, migliaia di bolle creano un effetto visivo che toglie letteralmente il fiato. Non è magia, non è Photoshop: è scienza mescolata a un pizzico di meraviglia.

Ma attenzione: dietro tutta questa bellezza si nasconde un segreto decisamente più oscuro. Non sono di acqua ma metano puro, un gas che quando si parla di cambiamento climatico non scherza affatto. Eppure, proprio questo contrasto tra incanto e pericolo rende il lago Abraham una meta così irresistibile e unica.

La magia dell’Abraham Lake

Il lago Abraham è da record: misura 53 chilometri quadrati di superficie estesi per 32 chilometri di lunghezza; un vero colosso artificiale costruito nel 1972 in seguito alla costruzione della diga di Bighorn.

Il nome? Un omaggio a Silas Abraham, un pioniere che abitava queste terre nel diciannovesimo secolo. Un bel modo per rendere immortale la memoria di chi ha vissuto in questa valle selvaggia prima che diventasse famosa in tutto il mondo.

Ma veniamo al pezzo forte: le bolle ghiacciate. Durante i mesi più freddi, il metano prodotto dalla decomposizione di materiale organico sul fondale inizia la sua risalita verso la superficie. Solo che con temperature che sfiorano i meno trenta gradi, quel gas non arriva mai a destinazione. Si congela a metà strada, formando sfere e colonne biancastre che si impilano una sull’altra come sculture di un artista visionario.

Il risultato? Un pavimento di ghiaccio cristallino sotto cui si possono ammirare queste formazioni uniche al mondo.

Se siete persone avventurose, potete addirittura passeggiare sulla superficie ghiacciata. Lo strato è spesso abbastanza da reggere il peso di una persona, ma non aspettatevi una passeggiata rilassante. Il vento può soffiare forte, le temperature sono impietose e ogni tanto sentirete rumori sordi provenire dal profondo. Sono le bolle di gas che continuano il loro lavoro. Un’esperienza che mette i brividi, in tutti i sensi.

D’estate il luogo cambia completamente volto. Le acque assumono quella tonalità azzurro intenso tipica dei laghi glaciali della zona, grazie ai minerali presenti nelle rocce del fondale. È un altro tipo di bellezza, più serena e accessibile. Un’ottima scusa per tornare e vedere questo luogo in una veste completamente diversa.

Dove si trova Abraham Lake e come raggiungerlo

Il lago Abraham si trova in Canada, tra le montagne rocciose dell’Alberta. Si estende tra Kootenay Plains e Nordegg distando appena 30 minuti dalla famosa Icefields Parkway, quella strada panoramica che collega Banff al Jasper National Park e che è considerata una delle più belle al mondo.

Per arrivarci in inverno bisogna percorrere la David Thompson Highway. Chi raggiunge il lago solitamente ne approfitta per visitare i dintorni: da non perdete il parco nazionale di Banff, patrimonio UNESCO dal 1984.