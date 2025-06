Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Lago Peyto in Canada

Tra i fantastici gioielli naturali del Canada, nel cuore delle maestose Montagne Rocciose, si nasconde una meraviglia dal fascino selvaggio e incontaminato: il Lago Peyto, alimentato dai ghiacciai. Questo bacino glaciale, famoso per la sua forma che ricorda la testa di un lupo e per le sue acque dal colore turchese brillante, attira ogni anno migliaia di visitatori, turisti e fotografi da tutto il mondo.

Situato nel Parco Nazionale di Banff (il primo parco canadese istituito nel 1885), in Alberta, rappresenta uno dei paesaggi più iconici e spettacolari del Nord America. Chi lo visita ne resta incantato, non solo per la sua bellezza, ma anche per l’atmosfera di silenzio e solennità che avvolge l’intera area naturale.

Dove si trova il Lago Peyto: un angolo di paradiso tra le vette canadesi

Il Lago Peyto si trova lungo la celebre Icefields Parkway – Highway 93 – considerata una delle strade panoramiche più suggestive al mondo, a circa 40 chilometri a nord del noto Lago Louise. Immerso nella catena montuosa Waputik, a circa 1880 metri di altezza, questo lago glaciale è circondato da alte vette, foreste alpine e ghiacciai secolari.

Deve il suo nome a Bill Peyto, una delle prime guide escursionistiche e cacciatori di pellicce della zona di Banff, figura leggendaria della storia canadese. La sua posizione remota e sopraelevata regala viste mozzafiato e un senso di immersione totale nella natura più autentica, rendendolo una tappa imperdibile per ogni viaggiatore.

Il colore e la forma: un lupo scolpito nell’acqua

Ciò che rende davvero unico il Lago Peyto è il colore straordinario delle sue acque, che variano tra il turchese e l’azzurro glaciale a seconda della luce e della stagione. Questo fenomeno è causato dalla presenza delle polveri rocciose, finissime particelle minerali trasportate dai ghiacciai, che rifrangono la luce solare creando tonalità quasi irreali.

Osservato dall’alto, il lago assume una forma sorprendentemente simile alla sagoma di un lupo col muso e le orecchie dritte, un dettaglio che ha ispirato racconti e interpretazioni artistiche.

iStock

Il punto panoramico Peyto Lake Viewpoint a Bow Summit, facilmente raggiungibile con un breve sentiero asfaltato offre la vista migliore per cogliere questa straordinaria somiglianza. Da qui si può godere del paesaggio a 360°: cime innevate, valli, boschi e ovviamente il lago. In alta stagione è consigliato giungere qui la mattina presto o nel tardo pomeriggio.

Quando visitarlo e cosa fare nei dintorni

Il momento ideale per visitare il Lago Peyto in Canada è durante l’estate, da giugno a settembre, quando le temperature sono più miti e le acque del lago mostrano tutta la loro intensità cromatica. In autunno, il paesaggio si arricchisce di colori caldi grazie ai larici che si tingono d’oro, regalando un’atmosfera ancora più suggestiva. In inverno, invece, il lago gela e il territorio intorno è coperto da una fitta coperta di neve, come nelle favole.

iStock

Oltre al famoso punto panoramico, gli escursionisti possono cimentarsi in diversi sentieri immersi nella natura selvaggia, come il Bow Summit Lookout Trail, che regala viste ancora più ampie e tranquille.

La zona è anche perfetta per gli amanti della fotografia naturalistica e del birdwatching, con la possibilità di avvistare marmotte, stambecchi, aquile e persino orsi. Inoltre, le recenti migliorie infrastrutturali hanno reso l’area più accessibile anche per chi ha mobilità ridotta, rendendo l’esperienza ancora più inclusiva e appagante per tutti.