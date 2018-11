Tradizioni matrimoniali, i rituali più strani in giro per il mondo

editato in: da

Evitare di vedere la sposa prima del grande giorno è un rituale da osservare ad ogni costo, esistono alcune tradizioni in giro per il mondo che lasciano davvero a bocca aperta. In molte culture, i matrimoni sono molto più che bei vestiti e cibo in abbondanza. Da spaccare piatti in Germania a sparare alla sposa con un arco e frecce in Cina, esistono alcune pratiche riguardanti le nozze che sono davvero insolite. Ecco le sette tradizioni più affascinanti di tutto il mondo:

L’annerimento

In Scozia, la notte prima del loro matrimonio, gli sposi vengono catturati dai loro amici, legati e “anneriti”, cioè coperti di fuliggine, crema pasticcera, melassa e farina prima di essere portati in giro per la città. Va da sé che la tradizione prematrimoniale coinvolge una discreta quantità di alcolici. Anche se può non sembrare esattamente la preparazione di un matrimonio da sogno, c’è un motivo a tutta questa follia. Secondo la tradizione scozzese, l’annerimento dovrebbe scongiurare i mali prima che la coppia si sposi. Secondo The Scotsman , il rituale continua ancora oggi nelle Orkney, Aberdeenshire, Angus e Fife.

Rapimento della sposa

In Romania c’è una pratica che altrove porterebbe all’arresto. Gli invitati al matrimonio rapiscono la sposa dalla propria cerimonia di nozze e la tengono in ostaggio in un locale vicino o in una stanza d’albergo. Quindi, lo sposo deve barattare per il suo ritorno, sia con bottiglie di vino o una dichiarazione pubblica d’amore. In un mondo in cui i matrimoni sono in gran parte prevedibili, un piccolo finto rapimento aggiunge sicuramente un po’ di drammaticità ed eccitazione.

Piatti rotti

Se avete in programma di sposare un tedesco sul suo territorio, non perdete troppo tempo a scegliere i modelli di porcellana. In un rituale comune chiamato Polterabend , gli ospiti si radunano davanti alla casa della sposa e dello sposo la notte prima del matrimonio e distruggono piatti, pentole e altri oggetti. Quando tutto è rotto correttamente, l’evento si trasforma spesso in una piccola festa informale. I piatti rotti dovrebbero portare fortuna alla coppia felice.

Furto di scarpe

In India, lo sposo deve avere i piedi freddi dopo il matrimonio. Nella loro prima notte di nozze, quando gli sposi entrano nella stanza, l’uomo si toglie le scarpe e le lascia fuori alla porta così da permettere alle donne della famiglia della sposa di rubarle. La famiglia dello sposo viene quindi incaricata di trovare le scarpe nascoste. In caso di fallimento, lo sposo deve scambiarli con denaro, dolci o altri doni, poiché non gli è permesso di andarsene senza le scarpe. Il furto della scarpa è pensato per simboleggiare la fusione delle due famiglie ed è un esempio della condivisione di vita tra risate e divertimento.

Divieto di usare il bagno

Nella tribù indonesiana di Tidong, molte coppie in luna di miele sono costrette a stare in casa. Di solito accade per tre giorni e tre notti, sorvegliate da amici e parenti. Il motivo? Non possono usare il bagno. Proprio per questo mangiano e bevono poco per evitare “urgenze”. Secondo la tradizione, il mantenimento di queste restrizioni porterà un felice matrimonio e bambini sani. Se invece si userà il bagno, il matrimonio porterà sfortuna, infedeltà o la morte prematura dei futuri figli.

Piangere in anticipo

Per il popolo cinese di Tujia , a 30 giorni dal matrimonio la sposa deve piangere per un’ora ogni giorno. Dieci giorni dopo, sua madre si unisce e dopo altri dieci giorni è il turno della nonna. Entro la fine del mese, ogni donna della famiglia fa parte di questo rituale. Il pianto comune vuole essere uno spettacolo di solidarietà e un’espressione di gioia mentre la sposa si prepara a iniziare la sua nuova vita. L’incapacità della sposa di versare lacrime è considerata un segno di scarsa educazione e potrebbe portare al duro giudizio della sua comunità. Il rituale era più popolare all’inizio del diciassettesimo secolo, anche se è ancora praticato da molte famiglie di Tujia.

Sparare alla sposa con le frecce

Alcune donne sognano di essere trafitte dalla freccia di Cupido, ma questo probabilmente non è quello che avevano in mente. Questa tradizione del popolo cinese Yugar richiede che uno sposo deve sparare alla sua sposa con tre frecce, ovviamente la punta non è affilata e non è pericolosa per la salute della donna. In seguito, lo sposo spezza l’arco a metà, raccoglie le frecce cadute e spezza anche quelle. Secondo l’usanza, questo rituale assicura l’amore eterno.