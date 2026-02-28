Le visite sono a numero chiuso e la sua bellezza selvaggia è indescrivibile: potete finalmente prenotare i tour guidati sull'isola di Pianosa che partono in primavera

iStock La spettacolare isola di Pianosa, in Toscana

C’è un’isola nell’Arcipelago Toscano dove il silenzio invade ogni spazio e il tempo sembra rallentare: è l’isola di Pianosa. Un lembo di terra strappato al mare circondato da acque trasparenti che sfumano dal turchese al blu profondo. Appare all’orizzonte come una linea sottile sospesa tra cielo e acqua, dove per secoli è rimasto attivo il carcere di massima sicurezza: oggi è un paradiso protetto dentro il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, visitabile solo a numero chiuso.

Con l’avvicinarsi della primavera torna un’occasione speciale per raggiungere quest’isola lontana dalla frenesia della vita quotidiana ed esplorarne le meraviglie nascoste: le visite guidate speciali con partenza in nave da Piombino, prenotabili online a partire dal 2 marzo 2026.

La primavera è la stagione perfetta per vivere appieno l’atmosfera sospesa dell’isola di Pianosa, grazie al clima mite, ai colori vivaci e alla sua placida tranquillità. Qui, infatti, non ci sono folle né rumori, ma cale selvagge, fondali ricchissimi e sentieri che attraversano la macchia mediterranea e le sue rovine romane. È proprio questa sua anima schiva e intatta a renderla una delle mete più sorprendenti del Mediterraneo.

Per valorizzare al meglio questo gioiello italiano, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha organizzato un programma di visite giornaliere primaverili con tre itinerari a scelta, per trascorrere una giornata immersi nella natura incontaminata di quest’isola disabitata e protetta, scoprendo la sua storia ricca di misteri e le scoperte scientifiche che hanno attirato studiosi di rilievo. I tour sono accompagnati per l’intera giornata da una Guida Parco, una formula diversa rispetto alle visite durante la stagione estiva.

Le 3 escursioni tra cui scegliere e prezzi

Prenotando il trasporto marittimo, si può scegliere di abbinare un’escursione a scelta tra le seguenti (con una permanenza sull’isola di circa 6 ore in tutte le opzioni):

Visita guidata alla Villa Romana “Bagni di Agrippa” e al Museo : si arriva a Pianosa e si inizia l’esperienza con le visite al Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e al sito archeologico “Bagni di Agrippa”. Il percorso, recentemente valorizzato, consente di esplorare le strutture interne della villa romana, osservando da vicino pavimenti antichi e resti di pitture parietali, accompagnati dal racconto storico e naturalistico della Guida Parco. Dura 3 ore ed è un percorso facile, adatto a tutti. Costo : 65 euro intero, 50 euro ridotto (dai 5 ai 12 anni);

: si arriva a Pianosa e si inizia l’esperienza con le visite al Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e al sito archeologico “Bagni di Agrippa”. Il percorso, recentemente valorizzato, consente di esplorare le strutture interne della villa romana, osservando da vicino pavimenti antichi e resti di pitture parietali, accompagnati dal racconto storico e naturalistico della Guida Parco. Dura 3 ore ed è un percorso facile, adatto a tutti. : 65 euro intero, 50 euro ridotto (dai 5 ai 12 anni); Escursione in mountain bike e visita alla diramazione Agrippa : una volta arrivati su questa perla della Toscana, vengono consegnate le biciclette e si procede lungo l’itinerario che attraversa i vecchi presidi carcerari e conduce all’ingresso del carcere di massima sicurezza “Agrippa”, offrendo panorami suggestivi e un racconto della storia naturale e umana dell’isola. Dura 2 ore e 30 minuti ed è un percorso facile. L’età minima è di 12 anni e ha un costo di 65 euro;

: una volta arrivati su questa perla della Toscana, vengono consegnate le biciclette e si procede lungo l’itinerario che attraversa i vecchi presidi carcerari e conduce all’ingresso del carcere di massima sicurezza “Agrippa”, offrendo panorami suggestivi e un racconto della storia naturale e umana dell’isola. Dura 2 ore e 30 minuti ed è un percorso facile. L’età minima è di 12 anni e ha un costo di 65 euro; Escursione trekking: un percorso ad anello facile, alla scoperta delle strutture carcerarie storiche e delle emergenze naturalistiche, geologiche e archeologiche dell’isola. Dura 2 ore ed è facile. Costo: 65 euro intero e 50 euro per persona da 5 a 12 anni, gratuito da 0 a 4 anni.

Le partenze avverranno con nave esclusiva da Piombino alle ore 8:30, con rientro previsto tra le 18:30 e le 19:00. Il pacchetto include viaggio andata e ritorno, ticket d’ingresso all’area protetta e servizio Guida Parco.

Quando e come prenotare

Le prenotazioni online dei tour giornalieri del 2026 per l’isola di Pianosa aprono ufficialmente il 2 marzo alle ore 9:00 con la possibilità di scegliere tra le seguenti date che comprendono i mesi di aprile, maggio, giugno e settembre:

Aprile: domenica 26 aprile;

Maggio: le domeniche 10, 17 e 24 maggio;

Giugno: ogni sabato e domenica, quindi 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 giugno;

Settembre: 5, 6, 12, 13 e 20 settembre.

Per prenotare online, e consultare ogni altro dettaglio sulle visite, è necessario accedere al portale web service.parcoarcipelagotoscano.info e lì selezionare l’isola di Pianosa. È anche disponibile l’ufficio Info Park al numero 0565 908231 o via e-mail all’indirizzo info@parcoarcipelago.info (questi gli orari dell’ufficio: fino al 31 marzo, lunedì-sabato 9:00-15:00 e domenica 9:00-13:00; dal 1° aprile al 31 ottobre, lunedì-domenica 9:00-19:00).