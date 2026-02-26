iStock Cala Spalmatoio, Giannutri

La primavera è la stagione ideale per scoprire le meraviglie dell’Isola di Giannutri, un gioiello incontaminato dell’Arcipelago Toscano, in provincia di Grosseto. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago organizza per la prossima stagione due escursioni esclusive, per per chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra natura selvaggia, storia antica e panorami mozzafiato, in questa isola.

Le partenze sono previste per il 29 marzo e il 12 aprile 2026, con la possibilità di prenotare a partire da giovedì 26 febbraio dalle ore 9. Un’occasione unica per visitare l’isola in un periodo dell’anno in cui le giornate primaverili rendono ogni passeggiata un’esperienza indimenticabile.

Il programma delle 2 escursioni speciali all’Isola di Giannutri

Per le due escursioni speciali di primavera sull’Isola di Giannutri, il ritrovo ufficiale è stato fissato al piazzale Candi di Porto Santo Stefano. Qui i partecipanti si ritroveranno alle ore 9:30 per incontrare la guida del Parco. La partenza è prevista alle ore 10 con una nave esclusiva, che raggiungerà Giannutri in circa un’ora di navigazione.

Appena sbarcati, gli ospiti saranno accompagnati in una visita guidata alla Villa Romana, una residenza del I secolo d.C. appartenuta alla famiglia dei Domizi Enobarbi. In epoca romana, infatti, Giannutri, come altre isole dell’Arcipelago, fece parte dei possedimenti di questa potente famiglia, di cui fu un discendente anche Nerone.

Tra scogliere, sentieri immersi nella macchia mediterranea e resti archeologici, si potrà respirare l’atmosfera di un passato millenario, scoprendo curiosità e dettagli storici affascinanti.

A seguire, è previsto un trekking naturalistico di circa un’ora, adatto a tutti, che si snoda tra i profumi di euforbia e lentisco e offre vedute spettacolari sul mare circostante. Le guide esperte accompagneranno il gruppo attraverso l’area protetta della Toscana, illustrando le caratteristiche ecologiche e le specie che rendono l’isola un vero paradiso per gli amanti della natura.

Al termine delle attività, i partecipanti avranno tempo libero per una pausa pranzo al sacco – a loro carico – in un punto panoramico dell’isola, prima della partenza prevista per le ore 16 con rientro a Porto Santo Stefano per le 17.

iStock

Quanto costa l’escursione e come prenotarla

Le escursioni possono essere prenotate direttamente sul sito ufficiale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Il prezzo dell’esperienza è di 60 euro per gli adulti (intero) e 40 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni (ridotto). L’escursione è invece gratuita per i più piccoli fino a 4 anni. Il prezzo del biglietto comprende il viaggio di andata e ritorno da Porto Santo Stefano, l’ingresso all’area protetta e il servizio di accompagnamento con guida del Parco.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Info Park al numero 0565 908231 o via e-mail all’indirizzo info@parcoarcipelago.info.

Gli orari di apertura dell’ufficio variano in base alla stagione. Fino al 31 marzo gli uffici saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 9-15 e la domenica dalle 9 alle 13. Dal 1 aprile al 31 ottobre invece l’Info Park sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19.

Partecipare a una di queste due escursioni speciali di primavera significa concedersi un’immersione autentica nella storia e nella natura dell’Isola di Giannutri, un’esperienza che resta nel cuore di chi ama il mare e l’avventura.

Le due uscite previste saranno ovviamente modulabili in base alle condizioni meteorologiche. L’obiettivo è quello di garantire un’esperienza sicura e piacevole in ogni circostanza per tutti.