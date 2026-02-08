Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Il mare turchese dell'isola di Montecristo

C’è un’isola che, più di ogni altra, vive sospesa tra leggenda e realtà. È Montecristo, entrata nell’immaginario collettivo grazie all’immortale romanzo “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas, che proprio qui ambientò una parte importante della sua celebre storia. Da allora, questo scoglio granitico nel cuore del Mar Tirreno è diventato sinonimo di luogo irraggiungibile, segreto, quasi proibito.

Ma l’isola di Montecristo non è soltanto un mito letterario: è anche uno degli ecosistemi più preziosi e fragili del Mediterraneo, protetto da decenni da regole rigidissime che ne limitano fortemente l’accesso. Ed è per questo che riuscire a visitarla rappresenta un’esperienza decisamente rara, emozionante e memorabile. Anche nel 2026, come ogni anno, l’isola apre le sue porte solo a pochissimi visitatori selezionati, in 23 date e con posti limitati. I pochi che riusciranno a prenotare l’escursione potranno ritenersi decisamente fortunati.

Come visitare l’isola di Montecristo

Ambiente fragile e straordinario, l’isola di Montecristo è da sempre sottoposta a una tutela rigorosa che ne limita fortemente la fruizione turistica. Riconosciuta Riserva Naturale Statale già nel 1971 e Riserva Naturale Biogenetica, l’isola ha ottenuto nel 1988 il prestigioso diploma del Consiglio d’Europa. È interamente compresa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, fa parte della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana” ed è inclusa nel Santuario Pelagos, dedicato alla protezione dei mammiferi marini.

Un concentrato di riconoscimenti che racconta perfettamente quanto Montecristo non sia una semplice meta da visitare, ma un ecosistema da proteggere con la massima attenzione.

iStock

Come prenotare l’escursione

A gestire le visite all’isola sono l’Ente Parco in stretto accordo con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica. Ma come fare per prenotare l’escursione? Per chi sogna da tempo di visitarla, c’è una data da segnare in agenda: lunedì 9 febbraio 2026, a partire dalle ore 9:00, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano aprirà ufficialmente le prenotazioni online per le visite guidate all’isola de “Il Conte di Montecristo“.

Per approfittarne, è necessario accedere al portale ufficiale Parcoarcipelago.info, nella sezione dedicata a Montecristo, inserire i propri dati (la prenotazione è nominativa) e pagare con carta di credito.

In ogni data prevista, possono iscriversi un massimo di 75 visitatori, per un totale complessivo di 1.725 posti totali durante il 2026: numeri che spiegano bene perché i biglietti vadano sempre a ruba.

C’è una buona notizia per i residenti: a loro sono riservati 100 posti a tariffa ridotta, prenotabili esclusivamente online. Potranno prenotare entro e non oltre lunedì 2 marzo 2026. I posti non prenotati dai residenti saranno resi disponibili (dopo il 2 marzo) a tariffa intera.

Roberti Ridi/PNAT

Per il 2026, le visite all’isola di Montecristo sono in tutto 23, in date diverse, a partire da sabato 21 marzo (la prima escursione) e fino a domenica 20 settembre 2026 (l’ultima visita).

La partenza è prevista da Piombino Marittima, con scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba) e solo in due date – 22 maggio e 12 giugno – la partenza e il rientro avverranno da Porto Santo Stefano, con scalo all’Isola del Giglio.

Quanto costa l’escursione

Il costo dell’escursione è di 140 euro a persona, comprensivo di trasporto marittimo andata e ritorno e del servizio di accompagnamento con Guida Parco. Per i residenti, la tariffa agevolata è di 60 euro a persona.

L’escursione speciale del 2026

Per il secondo anno consecutivo, sarà possibile partecipare a un’escursione speciale per raggiungere il Monte della Fortezza, vetta dell’isola situata a 645 metri d’altezza.

Consigliato soltanto agli escursionisti esperti, è un percorso molto impegnativo attrezzato con cavi e gradini per facilitare la progressione. I posti disponibili sono limitati: massimo 12 partecipanti (sui 75 totali previsti). L’appuntamento per questa esperienza è fissato per sabato 11 aprile e per domenica 6 settembre e il costo è di 180 euro a persona.

In queste speciali giornate, la permanenza sull’isola sarà prolungata di un’ora e i restanti 63 visitatori potranno seguire gli itinerari consueti a un costo di 150 euro a persona (poiché l’escursione avrà una durata maggiore del solito).

Altre informazioni importanti

L’età minima per partecipare alle visite è di 12 anni e non è consentito l’accesso agli animali da compagnia. Se dovessero esserci condizioni meteo avverse? Nessun problema, poiché ai partecipanti già prenotati saranno proposte date di recupero.

Proprio per la sua eccezionale importanza ambientale, l’isola è soggetta a norme rigidissime che è importante conoscere e osservare attentamente: l’accesso è regolamentato sia a terra che a mare, è vietata la balneazione, è proibito prelevare specie vegetali, animali o materiale geologico e non è presente alcun presidio medico. Sull’isola, inoltre, non ci sono abitanti, servizi né connessione internet. È fondamentale informarsi attentamente sulle regole e le modalità di visita sul sito ufficiale Parcoarcipelago.info.