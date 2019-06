Torna il mitico Arlecchino, gli itinerari a bordo del treno storico

editato in: da

L’elettrotreno FS ETR 250 meglio conosciuto come “Arlecchino” tornerà a viaggiare. Il treno, nato negli Anni ’60 da una costola del “Settebello” (il mitico rapido della linea Roma-Milano, antesignano del famoso “Pendolino”) riprenderà a trasportare i passeggeri lungo itinerari d’importanza storica e paesaggistica.

Si tratterà di percorsi su tutte le linee elettrificate della rete ferroviaria italiana individuati dalla Fondazione FS che ha deciso di ripristinare il convoglio, per la felicità di tutti quegli appassionati di turismo ferroviario, che sono sempre più numerosi.

L‘ETR 250 entrò in servizio il 23 luglio 1960, in occasione delle Olimpiadi di Roma, compiendo il viaggio inaugurale da Bologna a Venezia. Fu il simbolo del benessere e della ripresa economica degli italiani.

Le poltrone erano avvolgenti e comode, le pareti ricoperte di vinilpelle, i pannelli e i tappeti caratterizzati da una vasta gamma di tinte pastello (da qui il nome “Arlecchino”), scelte accuratamente da FS e commissionate alla Breda di Sesto San Giovanni (MI).

L’unico esemplare rimasto del gruppo ETR 250 è stato trasferito dalla rimessa dell’ex treno presidenziale di Roma Termini a Porrena, in provincia di Arezzo, per essere restaurato presso un’industria privata, dove saranno installati anche nuovi convertitori per l’alimentazione delle utenze di bordo, dei climatizzatori, dell’illuminazione e per la ricarica delle batterie, realizzati secondo le più moderne tecnologie.

Inoltre, per far viaggiare “Arlecchino” in completa sicurezza, sono previsti diversi aggiornamenti tecnologici, tra cui l’installazione nelle cabine di guida del “Sistema Controllo Marcia Treno” e del blocco elettrico delle porte. Negli ambienti viaggiatori, nella carrozza 3, sarà rinnovato lo spazio destinato al bar di bordo, con nuove e moderne attrezzature, sempre mantenendo standard estetici vintage e coerenti con l’epoca.