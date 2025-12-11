Tra le Dolomiti innevate, gli hotel diventano rifugi di relax assoluto, mentre le città alpine come Bolzano offrono un mix ricercato di tradizione, lifestyle italiano e sapori autentici. Dalle spa sospese tra le nuvole ai ristoranti gourmet affacciati su vette iconiche, il Sud Tirolo dimostra di essere una delle mete più seducenti non solo per gli inglesi, che lo hanno elogiato, ma anche per tutti coloro che desiderano vivere un’ esperienza invernale davvero speciale.

Il fascino dell’Alto Adige, come si legge sul magazine Independent, continua a conquistare i viaggiatori britannici in cerca di una fuga invernale capace di unire natura grandiosa, benessere panoramico e ristorazione d’eccellenza.

Tra Bolzano e le vette incantate delle Dolomiti

Arrivare a Bolzano è già un perfetto assaggio dell’atmosfera altoatesina: una città raffinata che conserva il ritmo sereno di una località alpina. Le sue vie eleganti sono costellate di enoteche dove sorseggiare vini locali, caffè perfetti per l’aperitivo e piazze animate in ogni stagione.

È il punto di partenza ideale per chi vuole alternare vita cittadina e avventure outdoor, grazie alla sua vicinanza immediata ai sentieri delle Dolomiti. Gli hotel della zona interpretano alla perfezione lo spirito del territorio. Gli ospiti possono rilassarsi con massaggi agli oli di larice per alleviare i dolori muscolari o immergersi in una piscina a sfioro avvolta dalla nebbia, un’esperienza che regala la sensazione di galleggiare sospesi nel cielo.

La cucina riflette la forte identità gastronomica locale: ingredienti del territorio, ricette tradizionali rivisitate e un’attenzione genuina alla qualità.

Per chi ama esplorare la natura, il paesaggio offre infinite possibilità. Dalle passeggiate guidate ai percorsi per mountain bike, dalle cavalcate ai trekking panoramici, ogni attività è a portata di mano. Gli spostamenti tra montagna e centro città il prossimo anno saranno ancora più semplici con l’arrivo della nuova funivia che collegherà la vetta al centro città di Bolzano.

Il lato più scenografico dell'Alto Adige

Spostandosi verso Brunico, l'Alto Adige rivela il suo volto più spettacolare. Qui si può trovare la celebre “Skypool” sospesa sulla valle e la spa “Paradiso e Inferno”, un'oasi di benessere che sembra fluttuare nel vuoto. Qui il wellness non è un semplice servizio, ma un’esperienza immersa nella natura, con idromassaggi e aree relax affacciate direttamente sulle montagne.

Gli appassionati di sci e sport sulla neve possono raggiungere in funivia il Plan de Corones, una delle aree più rinomate dell’intero arco alpino. Le sue piste adatte a ogni livello convivono con percorsi escursionistici artistici, una pista dedicata alla mountain bike e spazi culturali come il Messner Mountain Museum, progettato da Zaha Hadid.

In questa zona del Sud Tirolo si trova anche un ristorante curato dallo chef Norbert Niederkofler e premiato con tre stelle Michelin. Il locale è arredato come una moderna stube completamente in legno, con grandi vetrate sulle Dolomiti e una cucina che utilizza materie prime provenienti da pochi chilometri di distanza.

In tutta la regione, l’enogastronomia è un elemento che fa parte dell’esperienza di viaggio. Si passa con naturalezza dalle locande tradizionali che servono canederli fumanti e verdure coltivate in loco ai ristoranti più eleganti dove le pietanze vengono abbinate a vini pregiati da sommelier appassionati.