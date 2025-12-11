L’Alto Adige strega il Regno Unito: neve, spa sospese e cucina da favola

Un viaggio tra paesaggi innevati, spa sospese nel silenzio delle Dolomiti e sapori autentici che trasformano l’inverno in un’esperienza di puro incanto alpino

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato:

iStock
Piscina a sfioro con montagne innevate

Il fascino dell’Alto Adige, come si legge sul magazine Independent, continua a conquistare i viaggiatori britannici in cerca di una fuga invernale capace di unire natura grandiosa, benessere panoramico e ristorazione d’eccellenza.

Tra le Dolomiti innevate, gli hotel diventano rifugi di relax assoluto, mentre le città alpine come Bolzano offrono un mix ricercato di tradizione, lifestyle italiano e sapori autentici. Dalle spa sospese tra le nuvole ai ristoranti gourmet affacciati su vette iconiche, il Sud Tirolo dimostra di essere una delle mete più seducenti non solo per gli inglesi, che lo hanno elogiato, ma anche per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza invernale davvero speciale.

