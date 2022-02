Sta per salpare la (nuova) nave più grande del mondo

Manca poco al viaggio inaugurale della nuova nave da crociera più grande del mondo, la Wonder of the Seas. L’ammiraglia di Royal Caribbean salperà il prossimo 4 marzo da Fort Lauderdale, in Florida. Si aggiudicherà il primato che finora era di un’altra nave da record, la Symphony of the Seas, della stessa compagnia.

Costruita nel 2018 nei Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia, è la quinta nave della classe Oasis di Royal Caribbean.

I numeri della Wonder of the Seas

La nave da 236.857 tonnellate potrà ospitare fino a 6.988 passeggeri oltre a 2.300 membri di equipaggio. Lunga 362 metri (30 metri più lunga della famosa portaerei Nimiz), si svilupperà su 18 ponti, 16 dei quali destinati agli ospiti con otto diversi ambienti. A bordo, 20 ristoranti a quattro piscine.

Divertimenti a bordo

La Wonder of the Seas avrà alcune chicche uniche che la renderanno speciale. A partire da Central Park, un vero e proprio parco galleggiante con 20mila piante vere, la zip-line che attraversa ben dieci ponti e The Ultimate Abyss, lo scivolo più alto in assoluto su una nave da crociera.

I ragazzi potranno divertirsi nel water park, sul campo da basket o sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio o con il simulatore di surf o ancora con la parete di arrampicata alta 13 metri. Per i bambini ci sarà il Wonder Playscape, un’area giochi interattiva all’aperto.

Per la sera, a bordo ci sarà un teatro al chiuso da 1400 posti e uno acquatico all’aperto.

Le crociere della Wonder of the Seas

La nave da record effettuerà crociere di sette notti nel Mar dei Caraibi, con tappa fissa sull’isola privata di Royal Caribbean, CocoCay alle Bahamas. Poi quest’estate, a partire da maggio, farà rotta verso il Mar Mediterraneo e toccherà i porti Europei di Barcellona e, udite udite, di Civitavecchia, per tornare a svenare nei mari caldi caraibici a partire da novembre.