SiViaggia ti regala il numero 30 dello sfogliabile GATE

Ogni mese SiViaggia vi regala il magazine di lifestyle GATE da scaricare gratuitamente e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda e attualità.

A pagina 114-115 del numero 30 trovate un articolo di SiViaggia dedicato a un viaggio nel cuore degli Stati Uniti del Sud, in una delle metropoli più affascinanti e ricche di contrasti che ci siano: New Orleans. “The Big Easy” è famosa soprattutto per la musica, per l’esoterismo e la sua originalità, ma, oltre al celebre Quartiere Francese, ci sono zone della città della Louisiana meno note ai turisti che meritano di essere scoperte.

E poi, qualche nostro consiglio per organizzare gite fuoriporta in Italia, navigando tra le isole Pontine o camminando sui sentieri dolomitici all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

È sufficiente registrarsi gratuitamente per poter effettuare il download.

Registrati per continuare a leggere GRATIS questo eBook Registrati Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi