SiViaggia ti regala il numero 28 dello sfogliabile GATE

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda e attualità.

A pagina 114-115 del numero 28 trovate un articolo di SiViaggia dedicato alla città delle fiabe: Odense, in Danimarca. La città dove è nato Hans Christian Andersen è dedicata al più grande scrittore di favole al mondo e sono tantissimi gli itinerari, anche per i grandi oltre che per i bambini, che si possono scoprire anche solo in un weekend.

E poi, qualche nostro consiglio per organizzare gite fuoriporta in Italia, tra luoghi storici, borghi inediti e treni vintage.

