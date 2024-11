SiViaggia regala il magazine GATE numero 44

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda e attualità. Alle pagine 40-43 del numero 44, trovate l’ultimissimo articolo di SiViaggia dedicato al nostro viaggio a Yerevan, Capitale dell’Armenia, una delle città più antiche del mondo che merita davvero di essere visitata, oggi raggiungibile da tanti voli diretti dall’Italia.

Bellissime le sue strade e le sue grandi piazze monumentali, animate di giorno e di sera, testimonianza di un passato di dominazioni e terribili di vicende storiche. Sontuosi i palazzi e i monumenti che raccontano la lunga storia di questa città, porta d’accesso tra Oriente e Occidente. Tantissimi anche i parchi e i giardini

che regalano ampio respiro ai lunghi viali trafficati dove passeggiare.

Inoltre, sfogliando le pagine del magazine trovate anche qualche utile consiglio per organizzare i prossimi weekend alla scoperta di alcuni nostri patrimoni Unesco: Bolzano, famosa non soltanto per i mercatini di Natale ma anche per la musica, e Carrara, candidata a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. E infine, vi portiamo tra i borghi italiani raggiungibili a bordo dei treni regionali. È sufficiente registrarsi gratuitamente per poter effettuare il download.

