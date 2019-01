Grüner See, il lago austriaco che esiste solo quattro mesi l’anno

editato in: da

In Stiria, regione dell’Austria del sud-est con Graz per capitale, esiste un lago unico al mondo. Per la verità, non esiste neppure sempre: solo per quattro mesi l’anno lo si può ammirare, e la sua storia ha dell’incredibile.

È il lago di Grüner See e, per vederlo, è necessario arrivare a Tragoess in primavera. A seconda delle stagioni, infatti, è un lago oppure un parco. Il panorama cambia sempre e solamente in primavera, quando la neve disciolta proveniente dalle montagne circostanti – e alimentata da sorgenti sotterranee – confluisce nella conca in cui il parco sorge, trasformandolo in uno spettacolare laghetto alpino.

Così, armati di muta e bombola d’ossigeno, i sub si immergono nelle sue acque pronti a vivere un’esperienza che promette d’essere indimenticabile. Possono percorrere i sentieri del parco, attraversarne i ponti, sedersi su di una panchina, accarezzare l’erba. Tutto, ovviamente, sotto il livello dell’acqua. Un acqua che, grazie alla presenza dell’erba e delle foglie sottostanti, ha una particolarissima colorazione verde.

A luglio, ecco però che il lago scompare rapidamente. Un piccolo fiume si porta via le sue acque, e il parco torna in superficie. Fino alla primavera successiva. Quando il Tragoess è “solo” un parco, è la meta prediletta per le escursioni e per piacevoli camminate di montagna; quando l’acqua lo ricopre, è un lago profondo tra gli 1 e i 10-12 metri (a giugno, mese di massima profondità) con una temperatura che non supera mai i 7°.

Sito ai piedi dello Hochschwab, la montagna più alta delle Alpi settentrionali della Stiria, il lago di Grüner See può essere inserito come gita giornaliera da chi soggiorna a Graz o a Linz. La prima è una splendida città facilmente raggiungibile dall’Italia, spesso utilizzata come tappa intermedia d’un viaggio verso Vienna. Il suo cuore è l’Hauptplatz, la piazza principale della vecchia città medievale, le cui viuzze sono tutto un susseguirsi d’architetture barocche e rinascimentali. Linz, a metà strada tra Salisburgo e Vienna, è invece attraversata dal Danubio, prevalentemente barocca e ricca di musei. Dedicati all’arte, o al futuro.

Due città da scoprire, esattamente come il lago verde più magico d’Europa.