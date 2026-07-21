Forbes incorona Sestri Levante: perché gli europei non smettono di amarla

La stampa estera celebra la città dei due mari, rifugio elegante e familiare lontano dagli eccessi delle destinazioni più mondane

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Forbes incorona Sestri Levante: perché gli europei non smettono di amarla
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Sestri Levante incanta il Forbes

Allontanandosi (ma non troppo) dalle Cinque Terre, la Liguria non smette di stupire con borghi incantevoli dai ritmi lenti. Una delle perle che ha fatto il giro del mondo? Sestri Levante, l’iconico paese della Riviera con la Baia del Silenzio ha conquistato il Forbes.

Spiagge di sabbia (una rarità su una costa perlopiù rocciosa), tavolate all’aperto fino a tarda sera, prezzi ancora abbordabili rispetto ai vicini più blasonati. Una formula semplice, che evidentemente funziona.

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