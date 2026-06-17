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iStock In treno verso il mare: le tratte dell'estate

Coda in autostrada, parcheggio introvabile, aria condizionata al massimo e nervi a pezzi prima ancora di mettere un piede in spiaggia. Chi ha detto che l’estate deve per forza iniziare cosȶ? Possiamo affidarci ai treni che per l’estate hanno un rafforzamento delle tratte verso le località balneari italiane più belle.

Per l’estate 2026 Trenitalia ha potenziato l’offerta con nuovi collegamenti diretti, treni notturni, corse internazionali e non solo… vediamo i nuovi viaggi possibili con i treni del mare attivi per questa stagione.

I treni del mare in Liguria

Il potenziamento ferroviario estivo in Liguria è tra i più articolati della penisola. Trenitalia ha messo in campo un presidio costante nelle principali stazioni liguri con 25 risorse aggiuntive e bus pronti nei fine settimana.

Fino al 27 settembre, i treni Intercity toccheranno località che non avevano mai visto fermare un convoglio Intercity. I treni 653, 659, 675 e 681 sulla relazione Ventimiglia-Milano si fermano ora anche a Diano Marina e Taggia Arma, entrambe in provincia di Imperia. I treni 505 (Ventimiglia-Roma) e 510 (Salerno-Torino) aggiungono invece la fermata a Monterosso, nel cuore delle Cinque Terre.

Per tutti i weekend fino al 28 settembre arrivano nuovi convogli regionali, compresi treni notturni: collegamenti tra Sestri Levante e La Spezia Migliarina (partenza 01:16, arrivo 02:23), tra Recco e Sestri Levante, e nuovi treni tra Genova Piazza Principe, Savona e Ventimiglia. Vengono poi confermati fino al 1° novembre i 46 collegamenti del 5Terre Express, i Treni del Mare dalla Lombardia, i 18 collegamenti Ponente Line da e per il Piemonte, i 13 collegamenti Sestri Levante-Savona e il prolungamento del Regionale 3041 tra Milano Centrale e Alassio nei fine settimana.

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La Riviera adriatica in treno

La costa adriatica è pronta ad accogliere i flussi turistici estivi con un’offerta ferroviaria rafforzata su tutti i livelli di servizio. Bologna è sicuramente lo snodo principale per dirigersi poi verso Rimini, passando per Ravenna, Cesena e Cattolica.

Sono stati confermati anche i Frecciarossa tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa Adriatica con l’immancabile offerta notturna AV che porta fino a Reggio Calabria e la linea verso Lecce.

Fino al 13 settembre tornano i Regionali del Mare, i collegamenti diretti del fine settimana tra il Piemonte e la Riviera romagnola, nati dalla collaborazione tra le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna. Ogni sabato e domenica quattro corse giornaliere collegano Torino Porta Nuova con Rimini, Riccione, Miramare, Misano Adriatico e Cattolica, senza cambi. Collegamenti ricchi settimanali e nel weekend anche da Venezia verso Cattolica e Ravenna con una fermata intermedia a Ferrara.

I treni per le spiagge del Veneto

Dal 14 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, la fermata di Mestre Gazzera guadagna 28 treni aggiuntivi. treno del mare tra Verona e Chioggia è già attivo dalla fine di maggio. Per il cicloturismo si confermano il TrenoBiciBus delle Dolomiti nei fine settimana tra Venezia e Calalzo, il servizio Bici Cadore sulla linea Belluno-Calalzo e il progetto Bike Area sulla tratta Brennero-Verona-Bologna, con vetture dedicate esclusivamente al trasporto bici.

Confermato il treno del Garda da Venezia a Desenzano, attivo ogni giorno in estate. Sulla direttrice Venezia-Verona nei fine settimana e nei festivi viene potenziata la capacità con treni di nuova generazione a doppio piano in doppia composizione.