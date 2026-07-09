Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Il Forbes elogia il lago di Garda per una vacanza wellness

L’Italia resta una delle mete del cuore per gli stranieri e oltre alle grandi città d’arte sa far battere il cuore con location originali puntando l’attenzione su lati che, forse, noi diamo un po’ per scontato. Il Lago di Garda è il protagonista dell’elogio del Forbes che racconta questa meta come quella perfetta per godersi una vacanza wellness in estate.

La rivista americana ha dedicato un pezzo descrivendo questo angolo di paradiso come un concentrato di acqua termale, superfood locali e strutture pensati per staccare davvero la spina. E lo fa con un entusiasmo che, detto da una testata così autorevole, suona quasi come una certificazione internazionale.

Il Forbes elogia il Lago di Garda

Il Lago di Garda con le sue terme e borghi è il protagonista di uno speciale della rivista americana che lo propone come meta perfetta per chi vuole una vacanza a tema wellness mixando benessere, tempo all’aria aperta e contatto con la natura.

Grazie alle acque termali dalle proprietà riconosciute da diversi secoli, un microclima mite unico e una rete di percorsi ciclopedonali sa lasciare il segno. A fare la differenza ci pensa poi la tradizione agricola che si riflette sulla produzione commerciale delle eccellenze; dopotutto l’economia è strettamente legata alla coltivazione dei limoni e alla produzione di ottimo olio d’oliva che diventano protagonisti della cucina e di trattamenti proposti nei centri benessere.

iStock

I luoghi citati

Tantissimi i luoghi citati nell’elogio al Lago di Garda del Forbes ma il primo a spiccare è il borgo di Sirmione: con la cittadina murata che caratterizza il lago e famosa per le Grotte di Catullo e per il castello medievale a due passi dalle sorgenti termale incanta tutti. L’acqua che sgorga è ricca di cloruro di sodio, bromo e iodio così da dare ottimi benefici a chi soffre di problemi all’apparato respiratorio o disturbi reumatici e cerca un supporto per la riabilitazione motoria.

Spostandosi sulla sponda orientale, a Colà di Lazise, Forbes cita il Parco Termale del Garda: tredici ettari di prati e cedri secolari, con due laghi termali all’aperto dove la temperatura dell’acqua oscilla tra i 33 e i 39 gradi.

Non allontanandosi troppo dal lago si raggiunge invece il parco termale più grande d’Italia secondo la rivista: l’Aquardens alterna lagune coperte e scoperte, grotte, bar, acqua e saune incluse quelle dove si pratica il celebre rituale dell’Aufguss.

La voglia di trascorrere tempo all’aperto è quella che spinge sempre più turisti a scegliere il Lago di Garda, potendosi godere sentieri e piste ciclabili che corrono lungo la costa. Il Bike Tourism qui è in crescita e i servizi di noleggio, anche di modelli elettrici o a pedalata assistita, sono un must.

La possibilità di camminare o pedalare qui dà modo di respirare un’aria fresca e particolare godendosi il microclima arricchito dal profumo dei limoni e degli agrumi, osservando il paesaggio rigoglioso grazie anche alle coltivazioni di ulivi. Oltre alle spiagge del Lago di Garda e ai bellissimi borghi della zona, il Lago di Garda si conferma una meta top per chi vuole fare una vacanza wellness a contatto con la natura.