La Sardegna quest’estate diventa più raggiungibile

editato in: da

Se gli italiani andranno in vacanza quest’estate, tra le probabili mete c’è la Sardegna. Sono molti, infatti, coloro che negli ultimi tempi si sono dati da fare cercando offerte su Internet legate alle località di villeggiatura sarde.

La Sardegna è una delle destinazioni turistiche più belle d’Italia, non c’è che dire. Alcune delle sue spiagge non hanno nulla da invidiare alle più blasonate mete caraibiche o dell’Oceano indiano. Spiagge di sabbia bianca, calette paradisiache, acque cristalline, fenicotteri rosa: spesso le immagini che servono a promuovere certe mete tropicali in realtà mostrano angoli incontaminati della Sardegna.

E questa Regione si sta già preparando ad accogliere, anche quest’estate, nonostante le tante difficoltà causate dalla pandemia di Coronavirus, migliaia di turisti.

La Sardegna, infatti, sta lavorando a nuovi progetti di accoglienza , con molti hotel e resort che, per venire incontro ai propri ospiti, prevedono la disdetta pochi giorni prima della partenza, e all’individuazione delle buone pratiche per ricevere i turisti, nel rispetto delle direttive nazionali e delle misure di prevenzione igienico-sanitarie.

In questo contesto, la Sardinia Ferries ha anche annunciato che ci saranno delle nuove rotte, in modo da consentire agli italiani provenienti da altre zone del Paese, di raggiungere l’isola per tutta l’estate.

Oltre alla linea Livorno – Golfo Aranci che c’era già, per l’estate 2020 ci saranno dei nuovi traghetti, che consentiranno di raggiungere l’isola ancora più facilmente. Golfo Aranci sarà infatti raggiungibile anche da Savona, con tre viaggi notturni alla settimana (venerdì, domenica e martedì) a partire dal 10 luglio e fino al 14 settembre.

Ci sarà anche una nuova rotta in partenza da Civitavecchia verso Golfo Aranci, con tre viaggi diurni alla settimana (sabato, lunedì e mercoledì) dall’11 luglio al 12 settembre. In poco più di cinque ore di traversata si raggiungeranno le splendide spiagge sarde.