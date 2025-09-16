Santiago de Compostela in preda all’overtourism: quando i pellegrini soffocano la città

Santiago de Compostela soffocata dall’overtourism: affitti alle stelle, residenti dimezzati e centro storico invaso dai pellegrini, tra turismo e proteste

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 16 Settembre 2025 09:52

Santiago de Compostela in preda all’overtourism: quando i pellegrini soffocano la città
iStock
Pellegrini alla Cattedrale di Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, cuore spirituale della Galizia e meta finale del celebre Cammino, è diventata il simbolo mondiale dell’overtourism. Quella che per secoli è stata la capitale della lentezza e della spiritualità oggi vive un paradosso.

L’arrivo di centinaia di migliaia di pellegrini e turisti, se da un lato sostiene l’economia locale, dall’altro ha trasformato il centro storico in un gigantesco punto di ritrovo affollato, spingendo i residenti a lasciare la città.

Affitti alle stelle, comportamenti poco rispettosi e perdita di autenticità stanno mettendo a rischio l’identità stessa della città Patrimonio Culturale dell’Umanità UNESCO.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Itinerari culturali Spagna Turismo religioso