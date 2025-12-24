La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Dopo cinque anni di assenza dal grande schermo, Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino, il suo nuovo attesissimo film. L’ultimo capitolo della carriera cinematografica di Luca Medici arriva il 25 dicembre 2025 al cinema dopo il successo travolgente di Tolo Tolo, che nel 2020 aveva conquistato il pubblico italiano incassando ben 48 milioni di euro al botteghino. Ma Buen Camino è anche il film dei ritorni: torna infatti la storica collaborazione con Gennaro Nunziante, regista che ha affiancato Zalone fin dagli esordi sul grande schermo nel 2009 con Cado dalle nubi, prima della parentesi autoriale che aveva visto il comico firmare in solitaria regia, sceneggiatura e interpretazione del penultimo titolo.

Questa nuova avventura cinematografica non si racconta solo attraverso la comicità e i temi cari all’attore pugliese, ma anche grazie a un viaggio visivo che attraversa luoghi iconici e suggestivi: dalle atmosfere della Sardegna alla capitale Roma, fino agli scenari più famosi della Spagna. Ed è proprio seguendo i sentieri del Cammino di Santiago che Zalone andrà alla ricerca di sua figlia e di un modo diverso di essere padre.

Le location in Italia

La prima parte del film si svolge in Sardegna, in uno scenario che coincide alla perfezione con la condizione iniziale del personaggio. Zalone, infatti, conduce una vita agiata e apparentemente perfetta tra ville lussuose, piscine e yacht tra la Costa Smeralda e il nord della Gallura.

Le riprese coinvolgono Porto Cervo e i tratti più famosi della costa, mentre le aree di Santa Teresa di Gallura e Capo Testa offrono inquadrature più ampie e panoramiche. È da questo paradiso dorato che Checco viene strappato via, quando la scomparsa della figlia Cristal lo costringe a lasciare la Sardegna e a mettersi in cammino.

Altre scene del film sono state girate a Roma, dove si snoda la vita quotidiana di Checco Zalone. Le riprese vedono protagonisti palazzi e quartieri residenziali, oltre che interni dove sono ambientati gli uffici dove Checco gestisce l’azienda di famiglia.

Le location del film in Spagna

La parte più attesa di Buen Camino si svolge in Spagna, lungo il Cammino di Santiago, vero asse narrativo e simbolico del film. Il viaggio viene raccontato attraverso riprese realizzate su tappe reali del percorso: la troupe, infatti, ha seguito tratti riconoscibili del Cammino, lavorando quasi esclusivamente in esterni. Le immagini si soffermano sui dettagli più tipici dell’esperienza del pellegrino come sentieri sterrati, strade secondarie, ostelli, incontri casuali e momenti di fatica, alternati a paesaggi di grande bellezza che accompagnano i protagonisti lungo il cammino.

Chi conosce già il Cammino di Santiago potrà provare a individuare alcune tappe classiche, in particolare del tratto francese e delle ultime giornate prima dell’arrivo, ambientate nella Galizia più rurale e meno turistica, tra colline verdi, piccoli borghi e lunghi tratti immersi nella natura.

Il viaggio si conclude simbolicamente e fisicamente a Santiago de Compostela, meta finale del pellegrinaggio e cuore emotivo del film. Proprio qui sono state girate le scene conclusive, tra le strade e le piazze del centro storico, immediatamente riconoscibili per l’architettura in pietra, le vie lastricate e la celebre Plaza del Obradoiro.