È "effetto Zalone" dopo l'uscita del film "Buen Camino" al cinema: sono esplose le ricerche sul web per questi percorsi e città

Getty Images/iStock Boom di ricerche per il Cammino di Santiago dopo il film di Checco Zalone

Con il suo ultimo film Buen Camino, Checco Zalone ha riacceso l’interesse degli utenti italiani verso il Cammino di Santiago: se da un lato la sua opera ha raggiunto il record delle feste al box office, dall’altro il numero di ricerche su Google relative al pellegrinaggio verso Santiago de Compostela è schizzato alle stelle.

Dai percorsi più gettonati alle città che suscitano un aumentato interesse, ecco quali sono i risultati dell'”effetto Zalone”.

Esplode l’interesse per il Cammino di Santiago sul web

Si sta parlando di “effetto Zalone” e i numeri non mentono: sono quintuplicate le ricerche effettuate dagli utenti su Google per il Cammino di Santiago, secondo i dati estrapolati da Google Trends, dopo l’uscita del film Buen Camino di Zalone.

I sentieri, percorsi ogni anno da centinaia di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, sono già celebri e ambiti da tantissimi viaggiatori, ma da quando è uscito il film le ricerche sul web hanno registrato picchi mai visti.

Il 25 dicembre, data di uscita nelle sale cinematografiche, Google ha registrato oltre il 200% di ricerche in più rispetto alla media annuale. Ma non è tutto: il 28 dicembre si è rilevato il picco (quasi il 600% in più), mentre in tutta la prima settimana di gennaio 2026, le ricerche hanno subito un incremento di oltre il 400% rispetto alla media.

Non è la prima volta che il Cammino di Santiago torna ad essere cercato e chiacchierato da parte degli utenti. Anche se non ha raggiunto il record attuale, si era registrato un picco nel luglio del 2013, ma fu un fatto di cronaca a riportarlo sotto ai riflettori a causa di un grave incidente ferroviario che si verificò vicino a Santiago de Compostela.

Le città e i percorsi più cercati online

Noi di SiViaggia abbiamo studiato più approfonditamente l’interesse per il Cammino di Santiago, analizzando i percorsi e i luoghi che proprio in concomitanza con l’uscita del film di Zalone hanno registrato un’impennata nelle ricerche sul web rispetto alla media annuale.

Sono 3 i cammini che stanno rilevando un picco di interesse nell’ultimo mese, che corrispondono ad alcuni dei percorsi più celebri: il Cammino del Nord, il Cammino Francese e il Cammino Portoghese.

iStock

A spiccare tra le ricerche sono anche alcune località che rappresentano i punti di partenza, di arrivo o di passaggio di diversi cammini. Sono 4 le città che hanno avuto un’impennata di interesse su Google da parte degli italiani: Saint-Jean-Pied-de-Port, Sarria, Tui e Leòn.

In particolare, Saint-Jean-Pied-de-Port è il punto di partenza più iconico del Cammino Francese, situato sul versante francese dei Pirenei. Allo stesso percorso appartengono Sarria, da dove decidono di partire molti pellegrini perché dista circa 100 km da Santiago, ovvero la distanza minima per ottenere la “Credenziale” del pellegrinaggio, e León, una delle grandi città simbolo del Cammino e celebre per la cattedrale gotica e gli antichi ospedali dei pellegrini.

Appartiene invece al Cammino Portoghese la città storica spagnola di Tui (o Tuy), al confine con il Portogallo e tappa chiave per chi parte da Porto.