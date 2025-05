Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: @Renfe Vista del Costa Verde Express e paesaggio in Spagna

Quando il viaggio non è solo una questione di destinazione, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi, ecco che nasce qualcosa di straordinario. Renfe, la compagnia ferroviaria spagnola, dà ufficialmente il via alla stagione 2025 dei suoi treni turistici di lusso. E tra questi gioielli su rotaia spicca il Costa Verde Express, un elegante hotel viaggiante che il 17 maggio salperà, sì, su rotaie, da Santiago de Compostela, pronto a condurre i passeggeri attraverso paesaggi mozzafiato, tradizioni culinarie e città leggendarie del nord della Spagna.

Un viaggio lento, raffinato e intensamente emozionante, pensato per chi desidera perdersi, o ritrovarsi, tra storia, natura e sapori autentici, a bordo di uno dei convogli più famosi d’Europa.

Costa Verde Express: lusso su binari tra Santiago e Bilbao

C’è qualcosa di magico nel partire da Santiago de Compostela, città mistica e meta di pellegrinaggi secolari. Ma sul Costa Verde Express il pellegrinaggio diventa un’avventura d’élite: sei giorni e cinque notti in carrozze d’epoca restaurate con classe, dove ogni dettaglio è curato per regalare un viaggio sensoriale senza pari.

Fonte: @Renfe

Questo treno storico, ex Transcantábrico Clásico, ora rinato sotto il nome di Costa Verde Express, percorre la verde costa atlantica della Spagna da Galizia ai Paesi Baschi, passando per Asturie e Cantabria, in un itinerario che è un vero inno alla Spagna più autentica.

Le eleganti cabine, dotate di bagno privato e ogni comfort, sono piccoli rifugi su rotaie dove il tempo sembra dilatarsi. I pasti sono curati da chef che trasformano ogni fermata in un viaggio gastronomico: fabada asturiana, quesos gallegos, sidra naturale e pesce freschissimo del Cantabrico sono solo alcune delle delizie che si possono gustare a bordo o nei ristoranti selezionati lungo il percorso.

Ogni tappa è un’occasione per esplorare: dai villaggi marinari di Ribadesella e Santillana del Mar, al patrimonio artistico di Oviedo, dalle vertiginose scogliere atlantiche ai paesaggi rurali costellati da pazos galiziani e monasteri medievali. Non mancano, naturalmente, anche le escursioni guidate con esperti multilingue, per scoprire davvero l’anima dei luoghi visitati.

Fonte: ©Renfe

Il debutto ufficiale del Costa Verde Express da Santiago de Compostela è previsto per il 17 maggio 2025, ma chi vuole salire a bordo ha a disposizione una ricca programmazione fino a ottobre. Le partenze si alternano tra Santiago e Bilbao, con una frequenza di 2-4 viaggi al mese, rigorosamente di sabato, per sfruttare le temperature miti e la luce dorata che accarezza il nord della Spagna in primavera, estate e inizio autunno.

Ecco alcune delle date confermate con l’8% di sconto:

17 maggio : da Santiago a Bilbao

: da Santiago a Bilbao 24 maggio : da Bilbao a Santiago

: da Bilbao a Santiago 31 maggio : da Santiago a Bilbao

: da Santiago a Bilbao 7 giugno : da Bilbao a Santiago

: da Bilbao a Santiago 14 giugno : da Santiago a Bilbao

: da Santiago a Bilbao Fino al 25 ottobre, con l’ultima corsa da Bilbao a Santiago

Le date del 10 ottobre e del 18 ottobre sono già sold out, segno del crescente interesse per questo treno da sogno. Chi vuole cogliere l’occasione può prenotare fin da ora, approfittando delle offerte speciali e lasciandosi conquistare da un viaggio che è molto più di una vacanza.

Perché scegliere il Costa Verde Express? Perché non è un treno qualsiasi, ma un salotto su binari dove il tempo si piega al piacere, alla scoperta, alla bellezza. È un modo diverso di viaggiare: più consapevole, più esclusivo, più sensoriale.