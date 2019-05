Salpa la MSC Bellissima per la nuova crociera negli Emirati Arabi

editato in: da

Da novembre 2019 partirà una nuova crociera a bordo dell’ultima nave di MSC, la Bellissima, la prima nave smart del mondo. Destinazione: Qatar. Un viaggio itinerante di 14 giorni con ben nove scali tra gli Emirati Arabi. Il Qatar e la sua capitale, Doha, sono diventati negli ultimi anni uno luoghi in più rapida ascesa al mondo, con le strutture avveniristiche, le attrazioni, i musei ma anche le spiagge e i siti storici o culturali. Sono circa due milioni i turisti che la visitano ogni anno.

Tappa imperdibile a Dubai dove si resta due notte, tempo appena sufficiente per salire sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, rilassarsi in spiaggia o fare shopping nel Dubai Mall, il più grande del pianeta.

Poi Abu Dhabi, l’Emirato culturale con il Louvre e il Guggenheim, ma anche la Grande Moschea di Sheikh Zayed, il Ferrari World e l’isola esclusiva di Sir Bani Yas, un paradiso esclusivo per i passeggeri di MSC. Un’oasi sulla spiaggia con aree relax dove prendere il sole e nuotare in acque cristalline.

Tappa anche in Oman, prima a Muscat, una delle più antiche città del Medioriente, e poi a Khasab, detta anche “Top of the Emirates”. E infine il Bahrain, un piccolo arcipelago situato nel Golfo Persico, nell’insenatura formata dalla penisola del Qatar. Composto da 33 isole, è una meta davvero unica. Conosciuto per le sue fortezze, il sito del patrimonio mondiale dell’Unesco di Qal’at al-Bahrain (forte del Bahrain) è uno spettacolo da non perdere.

La Bellissima (GUARDA LA GALLERY) è una nave gigantesca (315 metri di lunghezza), con una stazza lorda pari a 167.600 tonnellate ed è anche una nave intelligente dotata di tecnologie innovative. A partire da Zoe, un’assistente virtuale e personale per ciascun passeggero della nave. Può ospitare a bordo 5.714 passeggeri e 1.536 membri dell’equipaggio. Una città viaggiante, insomma. Ha cabine – anche family – e suite nell’esclusivo Yacht Club (con un servizio maggiordomo h24) e anche dei mini studio per chi viaggia da solo.

Per il divertimento a bordo ha un aquapark a tema Grand Canyon, la pista da bowling e un campo sportivo. Tante anche le aree destinate ai bambini, dal baby club per i più piccoli al Juniors club fino al Teens club per i teenager. E poi, 12 ristoranti internazionali e 20 bar affacciati su una galleria lunga 96 metri con un enorme schermo a Led che ha il compito di creare sempre la giusta atmosfera.

La nave è anche ecosostenibile: vanta, infatti, dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, oltre a un sistema avanzato per il trattamento delle acque reflue. Il comparto tecnologico ed ecosostenibile è particolarmente ampio, con i viaggiatori che possono godere di un riscaldamento intelligente, con impianti atti al recupero del calore dalla sala macchine.

Per raggiungere Doha, da dove salpa la nave, c’è un’offerta di Qatar Airways per volare da Roma e Milano a Doha con un pacchetto Fly&Cruise organizzato dalla compagnia aerea. All’arrivo a Doha, gli ospiti hanno a disposizione l’intera giornata per esplorare la città prima di imbarcarsi.