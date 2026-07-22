I brindisi sotto le stelle, le tavolate in piazza e i profumi che invadono le vie dei borghi sono il rito collettivo dell’estate italiana. È il momento in cui si esce dalle case per ritrovarsi nelle sagre di paese, tra piatti tipici, concerti all’aperto e mercatini che animano le serate. Il calendario si riempie di feste patronali, specialità di stagione e piccoli eventi che trasformano ogni weekend in un’occasione per scoprire nuovi sapori. Anche in Lombardia, dalle città ai paesi affacciati sui laghi o tra le vallate alpine, la stagione invita a rallentare il passo e a godersi le serate più lunghe dell’anno.
Nel luglio 2026 la Lombardia si accende di appuntamenti enogastronomici, tra rievocazioni storiche, specialità locali e mercatini a tema. Si va dalle serate gustose della Sagra degli gnocchi ripieni ad Albino alla grande festa valtellinese della Sagra dei Pizzoccheri 2026 a Teglio, passando per l’atmosfera vivace della Festa Paesana 2026 di Cappella de’ Picenardi o per i sapori di lago della Settimana della Tinca al Forno con Polenta a Iseo. Un viaggio tra province e paesaggi diversi, uniti dalla voglia di stare insieme e di assaggiare il territorio calice dopo calice.
Gli eventi di luglio in Lombardia da gustare giorno per giorno
- Festa Paesana 2026, cibo e musica a Cappella de’ Picenardi – Cappella de’ Picenardi (CR), dal 25 giugno al 29 luglio 2026.
Festa Paesana a Cappella de’ Picenardi con cucina ricca di specialità tipiche, torta fritta, fritto misto di pesce, grigliate, primi piatti e serate danzanti con grandi orchestre.
- Palio della Capra d’Oro 2026, torna la storica manifestazione cavrianese – Cavriana (MN), dal 27 giugno al 5 luglio 2026.
A Cavriana torna il Palio della Capra d’Oro con la Corsa delle Capre, corteo storico in abiti rinascimentali ed eventi a tema medievale che trasformano il borgo in un tuffo nel passato.
- Piazza Garibaldi in Festa – Crema (CR), il 2 luglio 2026.
Piazza Garibaldi si anima con serate dedicate a creatività, sport, laboratori, giochi per bambini, stand di associazioni e un mercatino serale di autoproduzioni e artigianato.
- Festa in Rocca, il castello dei quadri parlanti – Urgnano (BG), dal 2 al 12 luglio 2026.
Ad Urgnano la Festa in Rocca offre rievocazioni medievali, scene animate nel castello con balli e combattimenti, visite guidate, serate danzanti, concerti e spettacoli.
- Festa dei Peritt 2026, torna la festa delle pere – Bollate (MI), dal 3 al 5 luglio 2026.
A Bollate la tradizionale Festa del Peritt anima la piazza con stand enogastronomici, prodotti artigianali e biologici, musica dal vivo, area bimbi e intrattenimento serale.
- Palio dei Castelli 2026, torna la rievocazione storica – Castiglione Olona (VA), dal 3 al 12 luglio 2026.
Rievocazione storica a Castiglione Olona con sfida tra gli otto rioni nella Corsa delle Botti, in palio il drappo artistico “Pallium” dedicato al tema storico dell’edizione.
- La sardinata 2026, il sapore della tradizione torna a Marone – Marone (BS), dal 3 al 5 luglio 2026.
A Marone la sardinata propone piatti di sardine di lago cucinate secondo le ricette tradizionali della Riviera, accompagnate da polenta e formaggi locali, con intrattenimenti musicali serali nel parco di Villa Vismara.
- Mercato agricolo dei Navigli – Milano (MI), il 4 luglio 2026.
Il mercato agricolo dei Navigli offre prodotti locali a filiera corta direttamente dai produttori, tra frutta e verdura fresca, formaggi, pane, carne, riso, vini, miele e altro, a Milano e Segrate.
- Villa Arconati Far riapre tutte le domeniche per la stagione – Bollate (MI), il 5 luglio 2026.
Villa Arconati-FAR apre le sue porte la domenica con visite guidate, mostre d’arte e un grande giardino storico dove esplorare arte, natura e bellezza.
- Mercatino Pavese dell’antiquariato e non solo – Pavia (PV), il 5 luglio 2026.
Il Mercatino Pavese dell’antiquariato in Viale XI Febbraio riunisce numerosi espositori con mobili antichi, oggettistica, argenteria, ceramiche, porcellane, dipinti, bigiotteria d’epoca, modernariato, collezionismo e archeologia medio orientale.
- Colori e sapori del mercatino italiano – Pavia (PV), il 5 luglio 2026.
In Viale Matteotti a Pavia un mercatino affianca l’antiquariato con prodotti alimentari tipici di varie regioni italiane, tra salumi, formaggi selezionati, dolci, vini, pani particolari e mieli, nel suggestivo scenario del Castello Visconteo.
- Nochinfest 2026, birra e musica al Parco Nochetto – Bolgare (BG), dal 9 al 12 luglio 2026.
Nochinfest è un festival musicale nel Parco Nochetto di Bolgare, sulle rive del Cherio, con concerti, buon cibo, birra e un programma in continua evoluzione.
- Sagra delle pesche 2026, torna la festa dei Pèrsech – Collebeato (BS), dal 9 al 19 luglio 2026.
A Collebeato la Sagra delle pesche celebra il frutto simbolo del territorio con una manifestazione ricca di appuntamenti e degustazioni in varie e originali preparazioni.
- Settimana della Tinca al Forno con Polenta – Iseo (BS), dal 9 al 19 luglio 2026.
Nei ristoranti aderenti protagonista è la tinca al forno con polenta, proposta in menù a prezzo fisso secondo la tradizionale ricetta tipica del lago d’Iseo.
- Mercato della Terra di Piambello – Induno Olona (VA), il 11 luglio 2026.
Il Mercato della Terra di Piambello, ispirato alla filosofia Slow Food, mette in contatto diretto produttori locali e consumatori con prodotti di qualità, metodi sostenibili e tutela della biodiversità e delle tradizioni alimentari.
- Gluten Free Day & Wellness Food – Rivanazzano Terme (PV), dal 11 al 12 luglio 2026.
Al Parco Brugnatelli di Rivanazzano Terme il Gluten Free Day & Wellness Food propone incontri dedicati al cibo sano e senza glutine, food truck tematici, specialità locali ed esotiche, musica e intrattenimento.
- Curiosità in Via Emilia, il mercatino di Voghera – Voghera (PV), il 11 luglio 2026.
A Voghera, in Via Emilia, il mercatino “Curiosità in Via Emilia” propone antichità, artigianato, collezionismo, modernariato, ingegno creativo, prodotti tipici alimentari e prodotti biologici non alimentari.
- Sagra degli gnocchi ripieni – Albino (BG), dal 15 al 19 luglio 2026.
La Sagra degli Gnocchi ripieni, organizzata dalla Trattoria Moro, è una festa nel verde dedicata ai sapori della tradizione, pensata per famiglie, coppie e gruppi di amici.
- Leffestate 2026: musica, divertimento e cibo – Leffe (BG), dal 16 al 19 luglio 2026.
Leffestate propone un programma eterogeneo di eventi musicali, culturali e di intrattenimento, pensato per coinvolgere pubblici diversi e adattarsi a molti interessi.
- Festa della rana e dello stracotto d’asino – Gazzuolo (MN), dal 17 al 20 luglio 2026.
In frazione Belforte la Festa della rana e dello stracotto d’asino offre piatti tipici come rane fritte e in frittata e stracotto d’asino, accompagnati da intrattenimento e momenti di svago in Piazza Risorgimento.
- Sagra del polastrel 2026, pietanze e vini del territorio – Monzambano (MN), dal 17 al 20 luglio 2026.
Manifestazione gastronomica a Olfino di Monzambano con lo stand dedicato al celebre pollo alla griglia, piatti tipici mantovani, vini locali, gonfiabili per bambini, spettacoli e musica.
- Centenaria Sagra di San Giacomo a Polesine – Pegognaga (MN), dal 17 al 22 luglio 2026.
Sagra paesana a Polesine con intrattenimento, musica, serate danzanti, piatti tipici della tradizione mantovana contadina e vendita di prodotti locali e non.
- Sagra della Bresaola – Chiuro (SO), dal 18 al 19 luglio 2026.
A Chiuro la Sagra della Bresaola propone buon cibo, musica e divertimento, con area bimbi con gonfiabili e serate al coperto presso il centro “La colonia”.
- Sagra della costina e della porchetta – Castelveccana (VA), dal 19 al 21 luglio 2026.
A Caldè di Castelveccana torna la sagra dedicata a costine e porchetta, con piatti appetitosi e serate di intrattenimento musicale.
- Vacanze nel Borgo 2026: svago relax e divertimento – Lazzate (MB), dal 24 luglio al 10 agosto 2026.
A Lazzate la festa Vacanze nel Borgo offre musica per tutti i gusti, baby dance, laboratori per bambini e ristorante con piatti tipici e menu regionali.
- BeerFort 2026, torna il festival del luppolo a Piuro – Piuro (SO), dal 24 al 26 luglio 2026.
A Piuro torna BeerFort, festival del luppolo dedicato alla birra artigianale con degustazioni delle produzioni locali e lombarde e numerosi birrifici presenti.
- Sagra dei Pizzoccheri 2026, torna la festa della gastronomia valtellinese – Teglio (SO), dal 24 al 26 luglio 2026.
Nella pineta di Teglio la Sagra dei Pizzoccheri celebra la gastronomia valtellinese con pizzoccheri, sciatt, salsicce, braciole, salumi e formaggi tipici.