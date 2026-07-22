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I brindisi sotto le stelle, le tavolate in piazza e i profumi che invadono le vie dei borghi sono il rito collettivo dell’estate italiana. È il momento in cui si esce dalle case per ritrovarsi nelle sagre di paese, tra piatti tipici, concerti all’aperto e mercatini che animano le serate. Il calendario si riempie di feste patronali, specialità di stagione e piccoli eventi che trasformano ogni weekend in un’occasione per scoprire nuovi sapori. Anche in Lombardia, dalle città ai paesi affacciati sui laghi o tra le vallate alpine, la stagione invita a rallentare il passo e a godersi le serate più lunghe dell’anno.

Nel luglio 2026 la Lombardia si accende di appuntamenti enogastronomici, tra rievocazioni storiche, specialità locali e mercatini a tema. Si va dalle serate gustose della Sagra degli gnocchi ripieni ad Albino alla grande festa valtellinese della Sagra dei Pizzoccheri 2026 a Teglio, passando per l’atmosfera vivace della Festa Paesana 2026 di Cappella de’ Picenardi o per i sapori di lago della Settimana della Tinca al Forno con Polenta a Iseo. Un viaggio tra province e paesaggi diversi, uniti dalla voglia di stare insieme e di assaggiare il territorio calice dopo calice.

Gli eventi di luglio in Lombardia da gustare giorno per giorno

Festa Paesana 2026, cibo e musica a Cappella de’ Picenardi – Cappella de’ Picenardi (CR), dal 25 giugno al 29 luglio 2026.

Festa Paesana a Cappella de’ Picenardi con cucina ricca di specialità tipiche, torta fritta, fritto misto di pesce, grigliate, primi piatti e serate danzanti con grandi orchestre.

– Cappella de’ Picenardi (CR), dal 25 giugno al 29 luglio 2026. Festa Paesana a Cappella de’ Picenardi con cucina ricca di specialità tipiche, torta fritta, fritto misto di pesce, grigliate, primi piatti e serate danzanti con grandi orchestre. Palio della Capra d’Oro 2026, torna la storica manifestazione cavrianese – Cavriana (MN), dal 27 giugno al 5 luglio 2026.

A Cavriana torna il Palio della Capra d’Oro con la Corsa delle Capre, corteo storico in abiti rinascimentali ed eventi a tema medievale che trasformano il borgo in un tuffo nel passato.

– Cavriana (MN), dal 27 giugno al 5 luglio 2026. A Cavriana torna il Palio della Capra d’Oro con la Corsa delle Capre, corteo storico in abiti rinascimentali ed eventi a tema medievale che trasformano il borgo in un tuffo nel passato. Piazza Garibaldi in Festa – Crema (CR), il 2 luglio 2026.

Piazza Garibaldi si anima con serate dedicate a creatività, sport, laboratori, giochi per bambini, stand di associazioni e un mercatino serale di autoproduzioni e artigianato.

– Crema (CR), il 2 luglio 2026. Piazza Garibaldi si anima con serate dedicate a creatività, sport, laboratori, giochi per bambini, stand di associazioni e un mercatino serale di autoproduzioni e artigianato. Festa in Rocca, il castello dei quadri parlanti – Urgnano (BG), dal 2 al 12 luglio 2026.

Ad Urgnano la Festa in Rocca offre rievocazioni medievali, scene animate nel castello con balli e combattimenti, visite guidate, serate danzanti, concerti e spettacoli.

– Urgnano (BG), dal 2 al 12 luglio 2026. Ad Urgnano la Festa in Rocca offre rievocazioni medievali, scene animate nel castello con balli e combattimenti, visite guidate, serate danzanti, concerti e spettacoli. Festa dei Peritt 2026, torna la festa delle pere – Bollate (MI), dal 3 al 5 luglio 2026.

A Bollate la tradizionale Festa del Peritt anima la piazza con stand enogastronomici, prodotti artigianali e biologici, musica dal vivo, area bimbi e intrattenimento serale.

– Bollate (MI), dal 3 al 5 luglio 2026. A Bollate la tradizionale Festa del Peritt anima la piazza con stand enogastronomici, prodotti artigianali e biologici, musica dal vivo, area bimbi e intrattenimento serale. Palio dei Castelli 2026, torna la rievocazione storica – Castiglione Olona (VA), dal 3 al 12 luglio 2026.

Rievocazione storica a Castiglione Olona con sfida tra gli otto rioni nella Corsa delle Botti, in palio il drappo artistico “Pallium” dedicato al tema storico dell’edizione.

– Castiglione Olona (VA), dal 3 al 12 luglio 2026. Rievocazione storica a Castiglione Olona con sfida tra gli otto rioni nella Corsa delle Botti, in palio il drappo artistico “Pallium” dedicato al tema storico dell’edizione. La sardinata 2026, il sapore della tradizione torna a Marone – Marone (BS), dal 3 al 5 luglio 2026.

A Marone la sardinata propone piatti di sardine di lago cucinate secondo le ricette tradizionali della Riviera, accompagnate da polenta e formaggi locali, con intrattenimenti musicali serali nel parco di Villa Vismara.

– Marone (BS), dal 3 al 5 luglio 2026. A Marone la sardinata propone piatti di sardine di lago cucinate secondo le ricette tradizionali della Riviera, accompagnate da polenta e formaggi locali, con intrattenimenti musicali serali nel parco di Villa Vismara. Mercato agricolo dei Navigli – Milano (MI), il 4 luglio 2026.

Il mercato agricolo dei Navigli offre prodotti locali a filiera corta direttamente dai produttori, tra frutta e verdura fresca, formaggi, pane, carne, riso, vini, miele e altro, a Milano e Segrate.

– Milano (MI), il 4 luglio 2026. Il mercato agricolo dei Navigli offre prodotti locali a filiera corta direttamente dai produttori, tra frutta e verdura fresca, formaggi, pane, carne, riso, vini, miele e altro, a Milano e Segrate. Villa Arconati Far riapre tutte le domeniche per la stagione – Bollate (MI), il 5 luglio 2026.

Villa Arconati-FAR apre le sue porte la domenica con visite guidate, mostre d’arte e un grande giardino storico dove esplorare arte, natura e bellezza.

– Bollate (MI), il 5 luglio 2026. Villa Arconati-FAR apre le sue porte la domenica con visite guidate, mostre d’arte e un grande giardino storico dove esplorare arte, natura e bellezza. Mercatino Pavese dell’antiquariato e non solo – Pavia (PV), il 5 luglio 2026.

Il Mercatino Pavese dell’antiquariato in Viale XI Febbraio riunisce numerosi espositori con mobili antichi, oggettistica, argenteria, ceramiche, porcellane, dipinti, bigiotteria d’epoca, modernariato, collezionismo e archeologia medio orientale.

– Pavia (PV), il 5 luglio 2026. Il Mercatino Pavese dell’antiquariato in Viale XI Febbraio riunisce numerosi espositori con mobili antichi, oggettistica, argenteria, ceramiche, porcellane, dipinti, bigiotteria d’epoca, modernariato, collezionismo e archeologia medio orientale. Colori e sapori del mercatino italiano – Pavia (PV), il 5 luglio 2026.

In Viale Matteotti a Pavia un mercatino affianca l’antiquariato con prodotti alimentari tipici di varie regioni italiane, tra salumi, formaggi selezionati, dolci, vini, pani particolari e mieli, nel suggestivo scenario del Castello Visconteo.

– Pavia (PV), il 5 luglio 2026. In Viale Matteotti a Pavia un mercatino affianca l’antiquariato con prodotti alimentari tipici di varie regioni italiane, tra salumi, formaggi selezionati, dolci, vini, pani particolari e mieli, nel suggestivo scenario del Castello Visconteo. Nochinfest 2026, birra e musica al Parco Nochetto – Bolgare (BG), dal 9 al 12 luglio 2026.

Nochinfest è un festival musicale nel Parco Nochetto di Bolgare, sulle rive del Cherio, con concerti, buon cibo, birra e un programma in continua evoluzione.

– Bolgare (BG), dal 9 al 12 luglio 2026. Nochinfest è un festival musicale nel Parco Nochetto di Bolgare, sulle rive del Cherio, con concerti, buon cibo, birra e un programma in continua evoluzione. Sagra delle pesche 2026, torna la festa dei Pèrsech – Collebeato (BS), dal 9 al 19 luglio 2026.

A Collebeato la Sagra delle pesche celebra il frutto simbolo del territorio con una manifestazione ricca di appuntamenti e degustazioni in varie e originali preparazioni.

– Collebeato (BS), dal 9 al 19 luglio 2026. A Collebeato la Sagra delle pesche celebra il frutto simbolo del territorio con una manifestazione ricca di appuntamenti e degustazioni in varie e originali preparazioni. Settimana della Tinca al Forno con Polenta – Iseo (BS), dal 9 al 19 luglio 2026.

Nei ristoranti aderenti protagonista è la tinca al forno con polenta, proposta in menù a prezzo fisso secondo la tradizionale ricetta tipica del lago d’Iseo.

– Iseo (BS), dal 9 al 19 luglio 2026. Nei ristoranti aderenti protagonista è la tinca al forno con polenta, proposta in menù a prezzo fisso secondo la tradizionale ricetta tipica del lago d’Iseo. Mercato della Terra di Piambello – Induno Olona (VA), il 11 luglio 2026.

Il Mercato della Terra di Piambello, ispirato alla filosofia Slow Food, mette in contatto diretto produttori locali e consumatori con prodotti di qualità, metodi sostenibili e tutela della biodiversità e delle tradizioni alimentari.

– Induno Olona (VA), il 11 luglio 2026. Il Mercato della Terra di Piambello, ispirato alla filosofia Slow Food, mette in contatto diretto produttori locali e consumatori con prodotti di qualità, metodi sostenibili e tutela della biodiversità e delle tradizioni alimentari. Gluten Free Day & Wellness Food – Rivanazzano Terme (PV), dal 11 al 12 luglio 2026.

Al Parco Brugnatelli di Rivanazzano Terme il Gluten Free Day & Wellness Food propone incontri dedicati al cibo sano e senza glutine, food truck tematici, specialità locali ed esotiche, musica e intrattenimento.

– Rivanazzano Terme (PV), dal 11 al 12 luglio 2026. Al Parco Brugnatelli di Rivanazzano Terme il Gluten Free Day & Wellness Food propone incontri dedicati al cibo sano e senza glutine, food truck tematici, specialità locali ed esotiche, musica e intrattenimento. Curiosità in Via Emilia, il mercatino di Voghera – Voghera (PV), il 11 luglio 2026.

A Voghera, in Via Emilia, il mercatino “Curiosità in Via Emilia” propone antichità, artigianato, collezionismo, modernariato, ingegno creativo, prodotti tipici alimentari e prodotti biologici non alimentari.

– Voghera (PV), il 11 luglio 2026. A Voghera, in Via Emilia, il mercatino “Curiosità in Via Emilia” propone antichità, artigianato, collezionismo, modernariato, ingegno creativo, prodotti tipici alimentari e prodotti biologici non alimentari. Sagra degli gnocchi ripieni – Albino (BG), dal 15 al 19 luglio 2026.

La Sagra degli Gnocchi ripieni, organizzata dalla Trattoria Moro, è una festa nel verde dedicata ai sapori della tradizione, pensata per famiglie, coppie e gruppi di amici.

– Albino (BG), dal 15 al 19 luglio 2026. La Sagra degli Gnocchi ripieni, organizzata dalla Trattoria Moro, è una festa nel verde dedicata ai sapori della tradizione, pensata per famiglie, coppie e gruppi di amici. Leffestate 2026: musica, divertimento e cibo – Leffe (BG), dal 16 al 19 luglio 2026.

Leffestate propone un programma eterogeneo di eventi musicali, culturali e di intrattenimento, pensato per coinvolgere pubblici diversi e adattarsi a molti interessi.

– Leffe (BG), dal 16 al 19 luglio 2026. Leffestate propone un programma eterogeneo di eventi musicali, culturali e di intrattenimento, pensato per coinvolgere pubblici diversi e adattarsi a molti interessi. Festa della rana e dello stracotto d’asino – Gazzuolo (MN), dal 17 al 20 luglio 2026.

In frazione Belforte la Festa della rana e dello stracotto d’asino offre piatti tipici come rane fritte e in frittata e stracotto d’asino, accompagnati da intrattenimento e momenti di svago in Piazza Risorgimento.

– Gazzuolo (MN), dal 17 al 20 luglio 2026. In frazione Belforte la Festa della rana e dello stracotto d’asino offre piatti tipici come rane fritte e in frittata e stracotto d’asino, accompagnati da intrattenimento e momenti di svago in Piazza Risorgimento. Sagra del polastrel 2026, pietanze e vini del territorio – Monzambano (MN), dal 17 al 20 luglio 2026.

Manifestazione gastronomica a Olfino di Monzambano con lo stand dedicato al celebre pollo alla griglia, piatti tipici mantovani, vini locali, gonfiabili per bambini, spettacoli e musica.

– Monzambano (MN), dal 17 al 20 luglio 2026. Manifestazione gastronomica a Olfino di Monzambano con lo stand dedicato al celebre pollo alla griglia, piatti tipici mantovani, vini locali, gonfiabili per bambini, spettacoli e musica. Centenaria Sagra di San Giacomo a Polesine – Pegognaga (MN), dal 17 al 22 luglio 2026.

Sagra paesana a Polesine con intrattenimento, musica, serate danzanti, piatti tipici della tradizione mantovana contadina e vendita di prodotti locali e non.

– Pegognaga (MN), dal 17 al 22 luglio 2026. Sagra paesana a Polesine con intrattenimento, musica, serate danzanti, piatti tipici della tradizione mantovana contadina e vendita di prodotti locali e non. Sagra della Bresaola – Chiuro (SO), dal 18 al 19 luglio 2026.

A Chiuro la Sagra della Bresaola propone buon cibo, musica e divertimento, con area bimbi con gonfiabili e serate al coperto presso il centro “La colonia”.

– Chiuro (SO), dal 18 al 19 luglio 2026. A Chiuro la Sagra della Bresaola propone buon cibo, musica e divertimento, con area bimbi con gonfiabili e serate al coperto presso il centro “La colonia”. Sagra della costina e della porchetta – Castelveccana (VA), dal 19 al 21 luglio 2026.

A Caldè di Castelveccana torna la sagra dedicata a costine e porchetta, con piatti appetitosi e serate di intrattenimento musicale.

– Castelveccana (VA), dal 19 al 21 luglio 2026. A Caldè di Castelveccana torna la sagra dedicata a costine e porchetta, con piatti appetitosi e serate di intrattenimento musicale. Vacanze nel Borgo 2026: svago relax e divertimento – Lazzate (MB), dal 24 luglio al 10 agosto 2026.

A Lazzate la festa Vacanze nel Borgo offre musica per tutti i gusti, baby dance, laboratori per bambini e ristorante con piatti tipici e menu regionali.

– Lazzate (MB), dal 24 luglio al 10 agosto 2026. A Lazzate la festa Vacanze nel Borgo offre musica per tutti i gusti, baby dance, laboratori per bambini e ristorante con piatti tipici e menu regionali. BeerFort 2026, torna il festival del luppolo a Piuro – Piuro (SO), dal 24 al 26 luglio 2026.

A Piuro torna BeerFort, festival del luppolo dedicato alla birra artigianale con degustazioni delle produzioni locali e lombarde e numerosi birrifici presenti.

– Piuro (SO), dal 24 al 26 luglio 2026. A Piuro torna BeerFort, festival del luppolo dedicato alla birra artigianale con degustazioni delle produzioni locali e lombarde e numerosi birrifici presenti. Sagra dei Pizzoccheri 2026, torna la festa della gastronomia valtellinese – Teglio (SO), dal 24 al 26 luglio 2026.

Nella pineta di Teglio la Sagra dei Pizzoccheri celebra la gastronomia valtellinese con pizzoccheri, sciatt, salsicce, braciole, salumi e formaggi tipici.