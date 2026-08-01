Per nove giorni il pubblico può vivere un percorso che attraversa borghi, lungolaghi e colline, e scoprire il territorio da una prospettiva differente. L’evento coinvolge otto Comuni gardesani (San Zeno di Montagna, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio e Sirmione) ai quali si aggiungono tre ospiti speciali, Soave, Montagnana e Rosolina .

Il Lago di Garda si prepara a vivere una nuova estate all’insegna del romanticismo con il ritorno di “ Lago di Garda in Love – Un’Estate d’Amore & Friends” , la manifestazione che dall’8 al 16 agosto trasforma il Benaco in una grande rassegna diffusa capace di coinvolgere territori, comunità e turisti. L’iniziativa, ideata e organizzata da PromoE20, conferma anche per il 2026 la volontà di valorizzare alcune delle località più suggestive del lago con un programma che unisce spettacolo, musica, arte, intrattenimento e momenti di condivisione.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Installazioni romantiche ed esperienze tra lago e montagna

Durante tutta la manifestazione il territorio è impreziosito dagli ormai tradizionali allestimenti "in love", diventati negli anni uno degli elementi distintivi dell'iniziativa: i grandi cuori scenografici e le postazioni "Selfie in Love", allestite a Lazise, Garda e Torri del Benaco, offrono l'occasione di immortalare il proprio passaggio nei luoghi simbolo della rassegna.

Tra le esperienze più rappresentative torna anche il celebre "Bacio ad alta quota" sulla Funivia Malcesine-Monte Baldo, una proposta che unisce simbolicamente le rive del Garda alle vette del Monte Baldo, e regala uno scenario oltremodo suggestivo.

Installazioni artistiche, scorci panoramici e ambientazioni dedicate accompagnano residenti e turisti lungo tutto il percorso della manifestazione, invitandoli a vivere il territorio con uno sguardo nuovo e a lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere create per l'occasione.

Un calendario ricco di musica, teatro e spettacoli itineranti

Ufficio Stampa

Il programma prende il via sabato 8 agosto a Sirmione con "Music in Love", una serata affidata alla band Idea Fissa, che propone un viaggio musicale tra i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Domenica 9 agosto Garda diventa protagonista con una giornata dedicata alle famiglie grazie al Palio dei Bambini. In serata spazio al teatro con uno spettacolo curato dalla Fondazione Aida e alle proiezioni fotografiche sotto le stelle, in un connubio tra cultura e intrattenimento.

La notte di San Lorenzo porta il pubblico a Montagnana, dove la Rocca degli Alberi ospita "Il Borgo dei Desideri" che alterna racconti, musica e laboratori creativi curati dal gruppo MÈCA, fino al momento conclusivo dedicato all'estrazione del "desiderio speciale". Nella stessa giornata Rosolina accoglie invece la presentazione del libro "Il mare non dimentica".

Lazise è al centro della manifestazione nelle giornate dell'11 e del 12 agosto. Martedì il centro storico fa da scenario allo spettacolo itinerante sui trampoli "Meraviglia dei Cigni", mentre il giorno successivo il Porto Vecchio ospita la MITO'S Pop Symphony Orchestra con un repertorio che ripercorre celebri colonne sonore e pagine della musica internazionale con brani quali "Per un pugno di dollari", "Oblivion" e "C'era una volta il West", alternati a composizioni di grande virtuosismo.

Dal food ai grandi eventi di Ferragosto

Il 13 agosto gli appuntamenti si spostano a San Zeno di Montagna con un'area dedicata al food con truck gastronomici e il concerto della Devius Band.

La vigilia di Ferragosto, Torri del Benaco fa da cornice allo spettacolo itinerante "Les Montgolfières", una poetica parata su trampoli ispirata al viaggio fantastico raccontato da Jules Verne, pensata per coinvolgere grandi e bambini lungo le vie del paese.

Il 15 agosto a Castelletto di Brenzone prende vita "Una Tavola Infinita", un evento dedicato ai sapori della terra e dell'acqua, accompagnato da musica dal vivo, momenti di incontro e un dj set sul lungolago, mentre a Valeggio sul Mincio apre al pubblico il Mamaor, luogo simbolico dedicato alla natura e alla condivisione, dove sarà inoltre possibile partecipare a un aperitivo con pizza.

La conclusione della manifestazione è in programma domenica 16 agosto al Lido Campanello di Castelnuovo del Garda: dalle 17 alle 23 "Lido in Love" propone una giornata tra degustazioni dei sapori del territorio, spettacoli di magia con il Mago Karen e il grande cuore illuminato, sul quale sarà possibile lasciare un messaggio dedicato all'amore.