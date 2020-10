Ryanair, voli scontatissimi a partire da 4,99 euro

editato in: da

Meno di 5 euro (a tratta) per regalarsi una vacanza. L’importante è non farsi sfuggire l’offerta di Ryanair che scade a mezzanotte per volare verso tantissime destinazioni in Italia e in Europa entro fine anno.

Se non vi fidate ancora ad acquistare i biglietti per l’estero, fortunatamente, almeno per il momento, in Italia si può ancora viaggiare liberamente.

Ci sono voli a partire da 4,99 euro per la Calabria, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Puglia e la Toscana in partenza dai principali aeroporti italiani. E poi ci sono i voli per Roma e per Milano, che per un weekend fuori porta sono sempre le migliori opzioni, così come per Bologna e Cuneo.

Inutile dire che le regioni del Sud Italia sono quelle dove il clima è tendenzialmente mite anche in autunno e in inverno, salvo eccezioni, e dove si è abbastanza certi di poter trascorrere un weekend all’aria aperta, magari anche con il Sole.

La Puglia fuori stagione, per esempio, è bellissima. Quando la folla di bagnati se ne va e le spiagge sono semi deserte queste zone diventano un paradiso. Spiagge, panorami e colori maldiviani, ma bellissimi sono anche i borghi e le cittadine bianche, silenziose e molto caratteristiche, come Vieste e Peschici affacciate sul mare oppure tra trulli e uliveti dove sorgono luoghi suggestivi come Ceglie Messapica, Locorotondo o Carovigno.

Così com’è affascinante la Calabria, una delle mete più emergenti per chi ama le vacanze outdoor e un po’ adrenaliniche. Senza dover volare fino a mete lontane (anche perché ora non si può), qui si trova tutto ciò che serve per provare emozioni e mettersi alla prova. Nel cuore del Pollino, per esempio, ci sono torrenti dove fare rafting e canyoning come il Raganello. Nel suo percorso, questo torrente incontra delle imponenti pareti rocciose tra le quali l’acqua si è scavata un tortuoso itinerario, dando vita alle suggestive Gole del Raganello. Per chi ama fare trekking e nordic walking il massiccio montuoso dell’Aspromonte è uno dei luoghi migliori d’Italia dove imbattersi nella natura più selvaggia e dove scorgere panorami incredibili fino a alla costa.