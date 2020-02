Ryanair, voli in offerta per viaggiare fino a giugno

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova offerta low cost per volare a partire da 9,99 euro a tratta fino a giugno. Si può prenotare fino al 9 febbraio e viaggiare da subito verso una delle tantissime destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea. Tra le numerose offerte e mete, ne abbiamo selezionate tre che vi consigliamo. Vi spieghiamo perché.

C’è un volo interessante da Milano Bergamo a Eindhoven, in Olanda. Sicuramente meno nota e frequentata dai turisti rispetto ad Amsterdam, da cui non dista molto, è una cittadina moderna e con una vita notturna molto viva, adatta soprattutto ai giovani. Ed è proprio la sua architettura ad attrarre i visitatori. Che si parli dell’Evoluon, il centro congressi chiamato anche “disco volante”, del grattacielo Vesteda o del futuristico Blob (Binary Large Object) progettato da Massimiliano Fuksas che ospita alcuni negozi, la scelta non manca.

In effetti, una delle caratteristiche di Eindhoven è la miscela tra arte moderna e tradizionale, che non passa inosservata. Merita una visita la chiesa di Santa Caterina, in stile gotico: due torri alte 75 metri la rendono imponente e le vetrate colorate le donano raffinatezza. All’interno si trova il carillon donato dalla Philips, che suona ogni giorno rallegrando l’atmosfera. Per una pausa, il posto giusto è Piazza Markt, un punto di passaggio fondamentale durante un soggiorno a Eindhoven. Se capitate nel weekend, non perdetevi il mercato delle pulci e quello alimentare che si tiene ogni sabato.

Se volate da Roma Ciampino, la meta più originale che vi consigliamo è Billund, in Danimarca. È perfetta se viaggiate in famiglia, ma non solo. La Danimarca, in generale, riserva ai piccoli turisti strutture e servizi creati ad hoc, attrezzature specializzate, attrazioni e parchi divertimento. La tappa imperdibile in questa città è quindi la Lego House (anche i grandi la adoreranno), 12.000 metri quadrati che contengono 25 milioni di mattoncini colorati. Non distante dalla casa c’è poi il famoso parco Legoland, aperto nel lontano 1968.

Il colore è una nota dominante a Billund. È sufficiente ammirare gli edifici multicolore alti e stretti che si affacciano sui canali per sentirsi come in un plastico della Lego. Se ci andate d’inverno, potete rintanarvi dentro Lalandia, il più grande parco acquatico d’Europa al coperto, costruito con una grande cupola che garantisce un clima tropicale anche quando fuori fa freddo.

Infine, per chi parte da Napoli, la città da visitare anche solo per un weekend è Tolosa, nel Sud della Francia. La Capitale dell’Occitania è anche detta la “città rosa”, per via del colore dominante degli antichi edifici del centro storico, tagliato in due dalla Garonna. Qui, ciascuno troverà qualcosa di interessante: nei 2000 anni di storia la città si è arricchita di un patrimonio unico. A partire dalla Basilica Saint-Sernin, gioiello dell’arte Romanica ma soprattutto tappa importante del Cammino di Santiago de Compostela. È anche la città di Antoine de Saint-Exupéry, autore del celebre romanzo “Il piccolo principe” e diversi sono gli itinerari letterari in città.

Tolosa è attraversata anche dal Canal du Midi, che collega la Garonna al Mediterraneo: per chi ama la natura, ci sono piste ciclabili lungo il canale e naturalmente si possono fare escursioni in barca. Per gli appassionati di tecnologia, a Tolosa ha sede una delle fabbriche aeronautiche più importanti del mondo: l’Airbus. Lo stabilimento, visitabile, si trova proprio a due passi dall’aeroporto. Vale la pena andarci prima di imbarcarsi per tornare a casa.