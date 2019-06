Ryanair, voli in offerta per partire a luglio

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta low cost per partire a luglio per un primo assaggio d’estate. Sono tantissime le mete al caldo che si possono raggiungere dagli aeroporti italiani in cui opera la compagnia aerea a partire da 7,99 euro a tratta. Alcune di queste sono perfette per una vacanza estiva.

Tra le località dove vale la pena andare c’è la Puglia, con i voli diretti su Bari e Brindisi in partenza Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Torino, Bologna, Genova, Cagliari, Pisa, Venezia Treviso e Trieste. Inutile ricordare che qui c’è uno dei mari più belli d’Italia, quello che viene paragonato alle Maldive. Ma la Puglia è bella tutta, anche l’entroterra con i suoi trulli, le distese di ulivi e i borghi bianchi. Manduria, Torre Colimena, Avetrana, Erchie sono solo alcuni dei luoghi che vale la pena visitare.

Tra le mete top dove andare a luglio c’è anche Ibiza, l’isola del divertimento, ma non solo. È anche il luogo perfetto dove trascorrere le vacanze in famiglia. Numerose sono, infatti, le spiagge di sabbia sull’isola dove il fondale è basso e dove i bambini possono divertirsi con tutta tranquillità, come Playa d’en Bossa, non lontana dall’aeroporto e che, la mattina, è praticamente deserta. Un’ottima idea per un weekend. Ci sono voli in partenza da Bergamo, Fiumicino, Bologna, Torino, Pisa e Venezia Treviso.

E infine c’è Malta, vicina e low cost. Tra i posti più amati dagli italiani sull’isola c’è la Blue Lagoon a Comino, c’è l’isolotto di Gozo con la sua cittadella fortificata, e Dwejra, dove c’era la Finestra Azzurra che è crollata, ma che è rimasto un luogo di pellegrinaggio degli italiani. E naturalmente c’è La Valletta. Ci sono voli da Bergamo, Fiumicino, Bologna, Torino, Bari, Catania, Cagliari, Perugia, Lamezia, Pisa, Pescara, Venezia Treviso