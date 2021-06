Ryanair, voli a partire da soli 7,99 euro per l’estate

editato in: da

Ferie dell’ultimo minuto? Vacanze low cost? Niente paura, ci pensa Ryanair. La compagnia aerea a basso costo ha infatti lanciato un promozione imperdibile e valida per sole 24 ore (o meglio fino alla mezzanotte di oggi): tantissimi voli a partire da soli 7,99 euro a tratta e da sfruttare entro la fine di giugno.

Ma non solo, c’è anche l’opzione “Zero spese di modifica” se questa verrà effettuata almeno 7 giorni prima della partenza. Termini e condizioni che si applicano anche a questa offerta per viaggiare dal 15/06/21 al 30/06/21.

Sono tantissime le rotte a disposizione e a prezzi davvero convenienti, ma noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate alcune per voi.

Per solo 7, 99 euro potreste dirigervi verso Barcellona, una città che in estate diventa più bella che mai. Questa, infatti, apre le sue braccia e si prepara ad accogliere le migliaia di turisti, provenienti da tutta Europa, che la scelgono ogni anno come meta delle proprie vacanze, vuoi per il mare, per il clima, ma anche per la sua ricca offerta culturale, senza dimenticare i divertimenti, lo shopping e la buona cucina. I voli per questa meraviglia catalana partono dall’aeroporto di Milano Malpensa, Roma Ciampino e Bologna.

Oppure, potreste decidere di volare verso Corfù e solo per 7,99 euro a tratta. L’isola greca è una vera meraviglia. Basti pensare che, secondo la mitologia classica, il suo nome si deve alla ninfa Corfù, amata da Zeus. E fu dalla loro unione che nacque Phaiakas, motivo per cui Corfù è nota anche come l’isola dei Faiakes, ossia dei Feaci. Omero, nella sua Odissea, racconta che qui Ulisse si innamorò di Nausicaa, che si prese cura di lui nel suo palazzo e che gli diede la nave per tornare ad Itaca. Insomma, quest’isola situata nel mar Ionio, a poco meno di due ore di distanza dalla Puglia, è una spettacolo anche grazie al suo paesaggio urbano, ma anche per il suo mescolarsi unico tra bellezza del mare, patrimonio storico culturale e natura. I voli per Corfù partono dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Ciampino e Bologna.

Infine, ampie scelte anche se voleste rimanere in Italia. In questo caso noi vi consigliamo di volare verso Catania e per soli 4,99. Una città dalle spiagge incantevoli, la cultura millenaria, l’ottimo cibo e le persone particolarmente ospitali. Inoltre, questa è la città che probabilmente mette assieme tutte queste virtù in un mix davvero speciale che fa innamorare i turisti provenienti da tutto il mondo. I voli per Catania partono da Roma Fiumicino.

Insomma, non resta che decidere quale meraviglia d’Italia e d’Europa correre a visitare.