Ryanair, vola in autunno a partire da soli 5 euro

L’autunno è una stagione davvero bellissima e ricca di colori e sfumature che entrano dritte nel cuore. Ed è proprio per questo motivo che Ryanair, compagnia aerea a basso costo, ha deciso di lanciare una promozione per volare proprio durante questo straordinario periodo.

Sono moltissime le destinazioni da raggiungere e a partire da soli soli 5 euro. Un‘offerta, quella di Ryanair, assolutamente allettante e di cui si può approfittare entro il 4/10/2020 e per viaggiare dall’1/10/20 al 30/11/20, sia verso mete italiane, sia verso destinazioni estere.

Per esempio, a partire da soli 7,99 euro a tratta si potrebbe atterrare a Francoforte, straordinaria città tedesca a dimensione d’uomo e facilissima da girare sia a piedi che con i funzionalissimi mezzi pubblici. Un luogo così incredibile a tal punto da venir chiamato anche “Mainhattan”, un gioco di parole tra Main, il fiume su cui si adagia, e Manhattan, per il riferimento ai suoi straordinari e imponenti grattacieli. I voli per Francoforte partono dagli aeroporti di Napoli, Palermo, Pescara, Milano Bergamo, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso e Lamezia.

Altra magica località da raggiungere in autunno è Eindhoven, città olandese vicinissima ad Amsterdam e ideale per gli appassionati di design, architettura, musei insoliti e arte contemporanea. Non è un caso, infatti, che il vero simbolo della città siano i i “birilli volanti“, un’installazione artistica che testimonia come Eindhoven sia riuscita a valorizzare quello che ha rendendolo fruibile a tutti. I voli per Eindhoven partono dagli aeroporti di Roma Ciampino, Bologna, Brindisi, Catania, Napoli, Pisa e Milano Bergamo e a partire da 7,99 euro a tratta.

Con soli 5 euro a tratta, invece, è possibile atterrare in diverse località italiane tra cui la bella Pescara, città di Gabriele D’Annunzio e che, pur affacciandosi sul mare, non perde il suo fascino e la sua vitalità neanche in inverno. Non è un caso, infatti, che qui si mescolino sapientemente vecchio e nuovo. Senza dimenticare che questo è un luogo che vanta una storia millenaria e che nacque grazie alla fusione dei due comuni di Pescara e Castellamare Adriatica, oggi fusi in un solo agglomerato. Il volo per questa perla abruzzese parte dall’aeroporto di Milano Bergamo.

Non resta che approfittare di questa offerta Ryanair per vivere un autunno all’insegna della bellezza.