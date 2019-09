Ryanair: tariffe low cost per i voli cancellati da Vueling

editato in: da

Ryanair ha lanciato delle speciali “tariffe di salvataggio low cost“, dedicate a tutti i passeggeri coinvolti dalla cancellazione dei voli Catania–Roma, Palermo–Roma, operati dalla compagnia Vueling.

Tutto ha avuto inizio con la condanna da parte del Giudice di Pace di Roma a Vueling, per risarcire i passeggeri del volo diretto Catania–Roma del 31 di agosto 2018, costretti ad un ritardo fuori dal comune. Previsto per le ore 22.00, il volo in questione è stato cancellato senza alcun preavviso e soprattutto senza proporre alcuna partenza alternativa, lasciando a terra i passeggeri senza fornire loro alcuna assistenza o informazione in merito.

Così, i viaggiatori hanno dovuto attendere il giorno successivo alle ore 11.05 partendo da Palermo e non da Catania, due città a ben 125 chilometri di distanza. Si può ben immaginare lo stato dei passeggeri che si sono rivolti immediatamente allo Sportello del Viaggiatore e all’Associazione Nazionale dei Consumatori CODICI, per vedere tutelati i loro diritti.

La risposta positiva con la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria ex lege, prevista in caso di cancellazione di un volo con arrivo a destinazione oltre le tre ore di ritardo, per un totale di 1.500 euro oltre agli interessi e le spese legali, è stata attuata a tutti gli effetti.

Ma non è stato un caso isolato quello di Catania: disagi importanti si sono registrati anche per il volo da Palermo a Roma Fiumicino sempre del 2018, delle ore 12.45, prima spostato e poi cancellato, dove 150 passeggeri si sono ritrovati fermi all’aeroporto Falcone Borsellino senza alcuna notizia e supporto da parte della compagnia.

In un anno, il passo è breve: Vueling avrebbe voluto creare, nell’aeroporto della capitale, un mini hub per offrire connessioni tra i voli nazionali e internazionali, ma la strategia si è rivelata fallimentare, probabilmente per la forte concorrenza soprattutto di Ryanair che, pronta a solcare i cieli, ha optato per un’azione di marketing vincente.

I clienti Ryanair, da Catania e Palermo, potranno volare da e verso Roma, con tariffe estremamente vantaggiose, “contando sempre sul servizio sicuro e puntuale”, specificano le voci della compagnia.

I prezzi? Decisamente low cost: si parte da 21.99 euro.

Già disponibili sul sito, le offerte sono valide per viaggiare fino alla fine di novembre, ma attenzione: solo ed esclusivamente per le prenotazioni effettuate entro la mezzanotte di lunedì 16 settembre.