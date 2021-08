Ryanair, saldi di fine estate: biglietti aerei a meno di 5 euro

editato in: da

Sono partiti i saldi di Ryanair: 24 ore per prenotare un volo per una delle tantissime destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea a meno di 5 euro (4,99 euro, per la precisione) a tratta.

Ci sono voli per l’Italia e l’Europa davvero interessanti, per chi non ha ancora fatto le vacanze, per chi è appena tornato e ha già voglia di ripartire per il mare e per chi, dal lettino sulla spiaggia, ha sognato di passeggiare tra i vicoli di qualche città d’arte, sotto il sole settembrino.

Sì, perché le offerte sono valide per partenze a settembre. Proprio quando entra in vigore l’obbligo di Green Pass per salire a bordo di un aereo.

Ci sono offerte per la Puglia (Bologna – Bari o Brindisi) e per la Sicilia (Bologna – Palermo, Pisa – Catania o Palermo, Torino – Catania o Palermo, Venezia – Palermo, Verona – Catania o Palermo) che costano 4,99 a tratta. In entrambe le Regioni, il mese di settembre equivale a piena estate. Qui si sfiorano tranquillamente i 30°C anche fino alla fine della stagione estiva. Anzi, quando la maggior parte dei turisti è tornata a casa è proprio il momento migliore per godersi le spiagge, ma anche i siti culturali e le città d’arte, per muoversi in bicicletta e trovare meno traffico sulle strade e meno gente nei ristoranti.

La Puglia è certamente una delle mete più ricercate e amate per le vacanze estive. Una Regione magnifica e che ha davvero molto da regalare ai suoi visitatori. Da Polignano a Mare alla Marina di Pescoluse, ci sono meraviglie ovunque. Non è da meno la Sicilia, che tra spiagge e siti archeologici regala emozioni a ogni passo.

Per chi non aspettava altro per regalarsi un viaggetto all’estero, questo è il momento sicuramente di andare in Grecia. Ci sono voli per Corfù in partenza da Verona o per l’isola di Kos (partendo da Bari) a meno di 5 euro a tratta.

Corfù è nota per le sue spiagge bianchissime e il mare cristallino, nonché per la natura incontaminata, caratteristiche che la rendono una delle mete preferite dagli amanti delle vacanze al mare. È anche un ottimo punto di partenza per fare escursioni in giornata verso grotte e spiagge e gite in barca di più giorni alla scoperta delle isole minori.

Si dice che, a Kos, ci siano alcune tra le spiagge più belle di tutta la Grecia: ci sono quelle più frequentate, amate dai giovani in cerca di un divertimento comunque meno inflazionato rispetto a quello di isole più famose, e ci sono invece le spiagge più selvagge, perfette per un contatto autentico con la natura.

Se non avete mai visitato Malta, ci sono voli in partenza da Brindisi e da Genova a 4,99 euro. Ovunque si vada, gli scenari e le architetture delle isole di Malta (Gozo e Comino) regalano sempre uno sfondo spettacolare, tra colori, atmosfere e bellezze naturali inaspettate.