Nuova promozione Ryanair con voli scontati verso città dal clima mite, l’idea perfetta per scappare dal freddo invernale e ricaricarsi tra sole e cultura

iStock I colori di Fez al tramonto

Le festività sono ormai un ricordo, ma la voglia di scoprire il mondo non va mai in vacanza. Mentre le giornate iniziano lentamente ad allungarsi e l’aria di primavera comincia a farsi sentire, la tentazione di chiudere la valigia e lasciarsi alle spalle la routine quotidiana diventa irresistibile. Che stiate sognando un weekend romantico per San Valentino o semplicemente il primo sole di marzo, abbiamo la notizia che stavate aspettando.

Ryanair ha lanciato una nuova promozione dove, prenotando entro il 15 febbraio 2026, potrete volare verso le più affascinanti mete europee e non solo a partire da 19,99 euro (o anche meno, abbiamo trovato voli più economici!). Il periodo per viaggiare è dal 15 gennaio al 30 marzo 2026.

Ecco tre mete imperdibili da raggiungere subito!

Da Milano Bergamo a Fez

Grazie ai collegamenti da Milano Bergamo, con voli a partire da 14,99 euro, potrete avventurarvi tra i vicoli labirintici della medina più antica del mondo. A Fez, un salto temporale vi proietterà nel cuore pulsante e spirituale del Marocco. Visitare questa città tra gennaio e marzo significa coglierne l’essenza più autentica, lontano dalla calura estiva.

La primavera qui inizia presto, regalando un equilibrio perfetto con temperature che oscillano dolcemente tra i 15°C e i 25°C. È il clima ideale per smarrirsi tra i profumi di spezie e cuoio delle concerie storiche o per godersi il tramonto da un rooftop, avvolti da un’aria frizzante che profuma di fiori d’arancio.

Dimenticate il cappotto e preparatevi a immergervi in un mosaico di colori vibranti e tradizioni secolari.

Da Bari a Valencia

Da Bari, invece, con voli da 21,99 euro, potrete raggiungere Valencia che, in questo periodo, è una vera e propria esplosione di energia. La città si scrolla di dosso l’inverno con una luce che sembra già estiva, trasformandosi nella meta perfetta per chi ha fame di sole e vita all’aria aperta. Viaggiare a metà marzo significa anche vivere il fermento dei preparativi per le leggendarie Fallas, quando l’aria si riempie del profumo dei buñuelos e del fragore delle mascletàs.

Con le temperature che iniziano a farsi miti, potrete pedalare lungo i Giardini del Turia o passeggiare a piedi nudi sulla spiaggia della Malvarrosa senza la calca dei mesi caldi. Questo è il momento perfetto anche per gustare una paella deliziosa in riva al mare o perdersi nelle geometrie futuristiche della Città delle Arti e delle Scienze.

Da Milano Malpensa a Porto

Per chi decolla da Milano Malpensa, infine, la rotta verso ovest conduce direttamente al fascino magnetico di Porto con voli da 19,99 euro. Con l’arrivo della primavera, i parchi cittadini come quello della Fondazione Serralves o i giardini del Palazzo di Cristallo si tingono di un verde brillante, offrendo viste mozzafiato sul fiume Douro.

Passeggiare lungo la Ribeira tra gennaio e marzo permette di assaporare l’anima malinconica e poetica della città senza la ressa turistica, godendosi la brezza dell’Atlantico che inizia a farsi più dolce. È il momento perfetto per una degustazione nelle storiche cantine di Vila Nova de Gaia o per lasciarsi incantare dai riflessi delle piastrelle azulejos che brillano sotto il primo sole stagionale. Qualsiasi itinerario scegliate per scoprire la città una cosa è certa, Porto vi accoglierà con un’atmosfera perfetta per una fuga di fine inverno!