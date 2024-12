Ryanair lancia una promozione imperdibile per viaggiare nell’estate 2025

Fonte: iStock Un meraviglioso angolo di Minorca

Il nuovo anno non è ancora arrivato, ma già è tempo di pensare all’estate 2025 e in particolare ai viaggi. Se è vero che prenotando con largo anticipo il risparmio è garantito, è altrettanto reale il fatto che se ci sono promozioni in corso non vale assolutamente la pena perdersele, come quella appena lanciata da Ryanair: prenotando entro il 31 gennaio 2025, è possibile volare in tantissimi posti differenti a partire da soli 29,99 euro a tratta, nel periodo che va dall’1 aprile al 31 ottobre 2025. Si tratta della più grande promozione di sempre per l’estate lanciata dalla compagnia low cost.

Destinazione Marrakech

Tutti coloro che partono da Milano Malpensa hanno l’opportunità di raggiungere questa affascinante città del Marocco a partire da soli 30,74 euro. Si tratta di un luogo altamente sorprendente, in cui ogni angolo è fonte di stupore.

Qui sono davvero tantissime le cose da vedere, ma senza ombra di dubbio occorre fare una sosta alla sua affascinante Piazza Jemaa el Fna, piena di vita a tutte le ore del giorno e della notte grazie alla presenza di un numero pressoché infinito di mercanti, musicisti, artisti di strada, giocolieri, incantatori di serpenti e e chi più ne ha più ne metta.

Bellissimo è anche il Palazzo Bahia, dove per arrivarci occorre “perdersi” tra la Medina di Marrakech. Parliamo di un elegante edificio costruito dal gran visir Si Moussa, il quale non badò a spese e impiegò i migliori artigiani del Paese. Oggi questa struttura possiede oltre 150 sale riccamente decorate, alcune delle quali sono visitabili.

Estate a Minorca

Chi parte da Roma Fiumicino può invece recarsi in Spagna, e più precisamente nella splendida isola di Minorca, per soli 33,99 euro a tratta. Minorca è uno di quei posti che è in grado di far innamorare chiunque la visiti, anche perché è un’isola estremamente accogliente.

Minorca si distingue per la presenza di spiagge incantevoli, tutte accarezzate da un mare azzurrissimo. Tuttavia, ci sono anche numerose attività da fare per coloro che preferiscono vacanze in movimento, poiché l’isola si può visitare sia a piedi che in bici percorrendo tantissimi magnifici sentieri.

Non sono da meno le sue incantevoli città e i suoi pittoreschi villaggi, che ancora mostrano le tracce della sua storia millenaria. Insomma, è un’isola che è in grado di far felice davvero chiunque.

Memmingen, una Germania sorprendente

Chi parte da Brindisi può invece scegliere come propria tappa Memmingen, coloratissima città della Germania, per soli 33,99 euro a tratta. Capoluogo della Bayerische Schwaben, si fa amare per la presenza di tantissimi edifici dallo stile architettonico inconfondibile, con una storia tutta da raccontare.

Vi basti sapere che proprio in questa città, nel 1525, la “guerra dei contadini” condusse alla prima Dichiarazione Europea dei Diritti dell’Uomo, scritta da 12 contadini provenienti proprio da questo luogo.

La città vanta perciò un passato fatto d’importanti avvenimenti e grande orgoglio, ancora oggi visibile nel suo minuto ma prezioso centro storico: la piazza del Mercato è la sede del Rathaus, edificio dalla splendida facciata settecentesca piena di fiori colorati, e della Steuerhaus, la “casa delle tasse”, con tantissimi affreschi in stile Rococò. Ma queste sono solo alcune delle numerose meraviglie da visitare a Memmingen.