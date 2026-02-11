Fughe primaverili a prezzi low cost in tutta Europa con la promo flash Ryanair

La promozione Ryanair è pronta a far preparare la valigia al volo, letteralmente: biglietti scontatissimi verso city break europei perfetti per la primavera

Febbraio è quel mese in cui l’inverno inizia a perdere colpi e la voglia di prenotare una piccola fuga che profumi di primavera diventa quasi una necessità fisiologica. Ryanair lo sa bene e continua a proporre agli aspiranti viaggiatori la sua promo flash, perfetta per organizzare una fuga di primavera (a prezzi bassissimi) senza pensarci troppo.

La finestra per oggi è questa: si prenota entro il 12 febbraio 2026 per viaggiare dall’11 febbraio al 30 febbraio. Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità, quindi chi prima clicca meglio alloggia. Le offerte sono tantissime e partono da diverse città italiane, ma abbiamo selezionato tre rotte ideali per un weekend fuori porta o qualche giorno di break primaverile a prezzi che vorremmo vedere più spesso.

