La finestra per oggi è questa: si prenota entro il 12 febbraio 2026 per viaggiare dall’11 febbraio al 30 febbraio . Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità, quindi chi prima clicca meglio alloggia. Le offerte sono tantissime e partono da diverse città italiane, ma abbiamo selezionato tre rotte ideali per un weekend fuori porta o qualche giorno di break primaverile a prezzi che vorremmo vedere più spesso.

Febbraio è quel mese in cui l’inverno inizia a perdere colpi e la voglia di prenotare una piccola fuga che profumi di primavera diventa quasi una necessità fisiologica. Ryanair lo sa bene e continua a proporre agli aspiranti viaggiatori la sua promo flash , perfetta per organizzare una fuga di primavera (a prezzi bassissimi) senza pensarci troppo.

Da Milano Bergamo a Bruxelles

Appena 11,99 euro per volare nel cuore dell’Europa, a questo prezzo Bruxelles diventa quasi un’idea spontanea, tipo “partiamo venerdì sera?”. La capitale belga è molto più di palazzi istituzionali e bandiere blu con stelline gialle ed è ancora una meta a cui non si pensa nell’immediato.

C’è la Grand Place, che in primavera inizia a riempirsi di luce e tavolini all’aperto, ci sono i quartieri creativi come Saint-Gilles, perfetti per chi ama café indipendenti e concept store e poi c’è persino il lato più nerd: Bruxelles è la patria del fumetto europeo, da Tintin ai murales sparsi in città, una passeggiata a caccia di street art è praticamente obbligatoria.

Sul fronte food si gioca facile: waffle caldi, patatine fritte servite nei cartocci e birre artigianali da degustare con calma. La città belga è una meta compatta, gestibile in due o tre giorni, con quell’atmosfera cosmopolita che conquista e mette d’accordo tutti.

Da Napoli a Zagabria

Zagabria è una di quelle capitali che non stanno sulla bocca di tutti a ogni stagione dell’anno, ma sanno farsi ricordare. Da Napoli si vola a partire da 23,99 euro, prezzo che rende l’idea di esplorare la Croazia in primavera decisamente interessante.

La città ha un’anima elegante ma non eccessiva. Upper Town (Gornji Grad) è un dedalo di stradine acciottolate, chiese gotiche e punti panoramici perfetti per le foto. Lower Town è più austera, con palazzi austro-ungarici e parchi dove sedersi a leggere o semplicemente osservare la vita dei locals.

Zagabria è anche sorprendentemente creativa. Il Museo delle Relazioni Interrotte è uno dei più originali d’Europa, un mix tra storytelling e oggetti quotidiani che raccontano storie d’amore finite. In primavera, con le temperature miti e meno folla rispetto all’estate, è il momento ideale per viverla con lentezza, tra mercati locali e caffè all’aperto.

Da Venezia Marco Polo a Bristol

Bristol non è Londra e proprio per questo funziona per chi teme il caos della grande metropoli. Da Venezia Marco Polo si vola a partire da 27,47 euro verso una delle città più creative del Regno Unito.

È la patria di Banksy e la street art qui non è un dettaglio ma parte dell’identità urbana. Camminare lungo il porto riqualificato, tra vecchi magazzini trasformati in spazi culturali, dà la sensazione di essere su un set da serie tv britannica. Ci sono mercati vintage, caffetterie minimal e un’energia giovane che si respira ovunque.

In primavera il Clifton Suspension Bridge, sospeso sopra l’Avon Gorge, regala panorami spettacolari e i pub storici, la musica live e quell’atmosfera un po’ alternativa rendono Bristol perfetta per chi cerca qualcosa di diverso dalla solita capitale.