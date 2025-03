Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Una turista in viaggio a Malaga

Mentre l’estate si avvicina, con essa fa capolino anche la voglia di partire per nuove avventure e di scoprire nuove città e luoghi incantevoli, in Italia e in Europa: buone notizie per i viaggiatori e gli aspiranti Marco Polo, perché la compagnia aerea irlandese Ryanair ha appena lanciato una promozione imperdibile per volare verso le migliori destinazioni in Europa a partire da 29,99€.

Se volete programmare una partenza tra marzo e i primi giorni d’estate e anticipare le ferie più lunghe con una fuga di fine settimana, approfittando magari dei ponti che sono previsti ad aprile in occasione della Pasqua e delle altre feste, Ryanair propone una nuova offerta, a un prezzo bassissimo e verso tantissime destinazioni europee.

L’offerta è valida fino al fino al 31 marzo 2025, (bisogna dunque affrettarsi!), per voli prenotati tra l’1 aprile e il 30 giugno 2025, con tariffe soggette naturalmente a disponibilità di posti e a specifici termini e condizioni riportati sul sito web di Ryanair, ma non solo: spulciando il portale della compagnia aerea potrete trovare voli a prezzi ancora più convenienti.

Da Milano Malpensa a Marrakech, sulle dune del Marocco

Tra le destinazioni più allettanti per un viaggio all’insegna dell’esotico e del buon clima, c’è senza dubbio Marrakech. Grazie alla promozione sui voli diretti da Milano Malpensa, a partire da 24,99 euro, è possibile immergersi nella magica atmosfera del Marocco con un volo di poche ore.

Dai suq della Medina, tra colori e profumi di spezie, fino ai giardini segreti e ai sontuosi palazzi come il Palais Bahia, Marrakech offre un mix irresistibile di cultura e tradizione e non a caso è una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nei mesi compresi tra marzo e giugno, quando il clima è ottimo, ma non troppo caldo.

Fonte: iStock

Di giorno si esplorano le meraviglie architettoniche come la Koutoubia e la Madrasa di Ben Youssef, mentre la sera si viene catturati dal fascino della vivace Piazza Jemaa El-Fna, con i suoi artisti di strada e i sapori autentici della cucina marocchina, buona da leccarsi i baffi. E per un’esperienza rilassante, impossibile rinunciare a trascorrere un paio d’ora in un hammam tradizionale oppure – se siete più Lara Croft – a una gita nel deserto di Agafay, a pochi chilometri dalla città.

Da Catania ad Atene, nel cuore della Grecia

Se si sogna una fuga tra mito e modernità in poche ore, Atene è la scelta perfetta, soprattutto con i voli da Catania a partire da 21,99 euro. In poche ore, dalla Sicilia si arriva nella capitale greca, dove ogni angolo racconta secoli di storia e fascino senza tempo.

L’Acropoli domina la città con il Partenone che svetta maestoso sul paesaggio circostante, mentre il quartiere di Plaka affascina i visitatori con le sue stradine pittoresche e le taverne tradizionali, dove gustare una pita tipica o una fetta di filante moussaka. Per chi ama le vedute panoramiche, invece, il colle del Licabetto è lì ad attendervi con il suo spettacolo unico, soprattutto al tramonto. Tra una visita al Museo dell’Acropoli e una passeggiata a Monastiraki per scovare souvenir artigianali, Atene è senza dubbio una città vibrante che sorprende anche con la sua movida: da Psirri a Gazi, la vostra notte, di primavera inoltrata, prenderà vita tra rooftop bar e locali alla moda.

Fonte: iStock

Da Bologna a Malaga, fuga al caldo in Spagna

L’Andalusia chiama e con i voli in offerta da Bologna a Malaga, a partire da 19,99 euro, si può partire per una vacanza tra sole, cultura e tapas – che ottime premesse!

Malaga è molto più di una meta balneare, nonostante la città sia famosa per le sue spiagge straordinarie. Il centro storico di Malaga, infatti, ospita tesori come l’Alcazaba, il Teatro Romano e il Museo Picasso, mentre la spiaggia della Malagueta è perfetta per rilassarsi dopo una giornata di esplorazioni, ma non è la sola attrattiva locale.

Gli amanti del buon cibo possono deliziare il loro palato assaporando la freschezza del pescaíto frito in uno dei ristoranti del porto o concedendosi un drink in un chiringuito sulla spiaggia. Se volete vivere un’escursione indimenticabile, il Caminito del Rey offre invece un percorso mozzafiato sospeso tra le gole di El Chorro. Insomma, Malaga è davvero il mix perfetto di cultura, relax e avventura per un viaggio da non perdere.