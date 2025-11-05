Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Visitare Marrakech con i voli scontati Ryanair

È tutto pronto per viaggiare verso mete calde, città europee e destinazioni top da visitare nel periodo delle feste. Ryanair torna a far parlare di sé con una nuova offerta flash che farà felici i cacciatori di occasioni. La compagnia low cost lancia biglietti a partire da 16,99 euro, ma solo per chi prenota entro il 6 novembre 2025.

L’offerta riguarda i voli in partenza tra il 7 novembre e il 18 dicembre 2025, un periodo perfetto per concedersi un weekend autunnale o una fuga natalizia anticipata. Con tariffe così basse è difficile resistere alla tentazione di partire. Ecco alcune mete top da prenotare subito.

Da Milano a Marrakech

Quando si atterra a Marrakech suoni, colori e profumi ti avvolgono in un istante. Il fulcro della città è Jemaa el-Fna, la piazza più famosa del Marocco, un teatro a cielo aperto dove si mescolano musicisti, venditori di spezie e acrobati. Dalla piazza si diramano i souk, un labirinto di vicoli che profumano di cuoio, argan e tè alla menta: perfetti per fare shopping d’artigianato e sentirsi un po’ esploratori.

Autunno è il momento ideale per visitarla: le temperature sono miti, intorno ai 25 gradi, perfette per passeggiare tra i giardini Majorelle, un’oasi blu e verde amata da Yves Saint Laurent, o per scoprire il fascino dei riad tradizionali, dove rilassarsi tra mosaici e fontane.

Con la flash sale Ryanair da Milano a Marrakech a partire da 16,99 euro, basta un click per volare verso il sole del Maghreb. Un weekend lungo ti regalerà l’esotismo di un viaggio lontano…a un prezzo più basso di una cena fuori.

Da Roma Fiumicino a Siviglia

Siviglia, capitale dell’Andalusia, è una città che si vive con i sensi. Dal primo passo lungo il fiume Guadalquivir si percepisce la sua anima: un mix di storia moresca, flamenco e vitalità mediterranea. Il monumento più iconico è la Cattedrale di Santa Maria, con la celebre Giralda, simbolo della città. A pochi passi, il Real Alcázar incanta con i suoi mosaici e i giardini arabi degni di una fiaba.

L’autunno è il momento perfetto per visitarla: il caldo estivo lascia spazio a giornate luminose e piacevoli, ideali per perdersi tra le vie di Santa Cruz, sorseggiare una sangria in una piazza assolata o assaggiare tapas nei bar locali. Non perdetevi lo spettacolo del flamenco autentico in una peña: emozione pura, tra battiti di mani e chitarre. Con la promo Ryanair, volare da Roma Fiumicino a Siviglia è l’occasione perfetta per un weekend di sole e cultura.

iStock

Da Venezia ad Atene

Atene è una meta top da visitare in autunno, lontana dal turismo di massa e simbolo di cultura e mito. Assolutamente imperdibili l’Acropoli, l’opportunità di camminare per il quartiere di Plaka ai piedi del Partenone e la cultura gastronomica.

Il periodo tra novembre e dicembre è perfetto per scoprirla senza folla, con un clima ancora mite e una luce dorata che rende ogni foto magica. Non perdetevi il Museo dell’Acropoli, tra i più affascinanti d’Europa, e salite al tramonto sulla collina del Licabetto per una vista mozzafiato sulla città illuminata. Con la flash sale Ryanair, il volo da Venezia ad Atene è a un prezzo assolutamente competitivo.