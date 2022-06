Ryanair, l’offerta imperdibile per lanciare le nuove rotte della prossima stagione

Sebbene la stagione estiva sia appena iniziata, non c’è altro tempo da perdere: Ryanair sta già pensando ai prossimi mesi invernali, in vista di quell’attesa ripartenza del turismo che finalmente si sta facendo timidamente sentire. La compagnia aerea low cost ha così annunciato il programma per l’inverno 2022/2023, con tante nuove rotte verso splendide destinazioni che sicuramente potranno soddisfare la sempre maggior richiesta dei viaggiatori. E c’è anche una bellissima sorpresa: un’offerta assolutamente imperdibile per volare a prezzi incredibili.

Le nuove rotte di Ryanair

L’allentarsi delle misure contro il Covid e la graduale riapertura delle frontiere pressoché in tutto il mondo hanno dato nuovo slancio al turismo, un settore che fortemente ha risentito dell’emergenza sanitaria. Per gli italiani, questa sarà un’estate speciale: una recente indagine ha portato alla luce i trend della stagione calda, i quali vedono un’impennata delle vacanze più lunghe (contro le mini vacanze che hanno caratterizzato gli ultimi due anni) e, soprattutto, di viaggi costosi. Ad ogni modo, sono in molti a non rinunciare al risparmio di un volo low cost, e Ryanair ha una vasta offerta in quanto a destinazioni raggiungibili.

La compagnia aerea sta già guardando al futuro, programmando anche la stagione autunno-inverno 2022/2023, e le novità sono molte. Come anticipato in un comunicato stampa, ben 23 nuove rotte si aggiungono a quelle già operanti da e per l’Italia, raggiungendo un totale di oltre 570 itinerari. Ma quali sono le splendide mete che finalmente sono collegate al nostro Paese? Una delle principali novità riguarda lo scalo di Milano Bergamo, da cui partiranno le rotte per Baden-Baden e La Palma. L’offerta dell’aeroporto di Bologna si arricchirà invece di un volo per Tolosa. Catania sarà collegata all’aeroporto di Londra Stansted, mentre da Genova si potrà raggiungere la meravigliosa Dublino.

Ancora, da Pisa partirà un volo per Stoccolma. Ricchissima è l’offerta prevista per la capitale: da Roma Ciampino si potrà volare verso Agadir, Liverpool, Rabat e Tangeri, mentre da Roma Fiumicino ci saranno nuovi collegamenti per Dublino e Francoforte Hahn. Lo scalo di Torino sarà collegato con Manchester, Stoccolma, e Vilnius. La città di Venezia avrà, tra le sue rotte, anche Dublino, Colonia, Saragozza ed Edimburgo. Dall’aeroporto di Treviso, invece, partiranno voli per Comiso e Tallinn. Novità anche sulle rotte interne: proprio da Treviso ci sarà un nuovo scalo a Crotone, mentre da Cagliari si potrà raggiungere Genova.

L’offerta Ryanair da non perdere

Viste le tante novità in merito all’organizzazione della prossima stagione invernale, Ryanair ha deciso di lanciare un’offerta incredibile per tutti i suoi passeggeri. Prenotando un volo entro giovedì 9 giugno, sarà possibile trovare tariffe a partire da soli 19,99€ per viaggiare da ottobre 2022 a marzo 2023. La promozione è disponibile solamente per chi prenota sul sito ufficiale della compagnia ed è soggetta ad un numero di posti limitati, quindi bisogna affrettarsi.

Moltissime sono le località che potrete raggiungere il prossimo autunno-inverno, approfittando di questa offerta strepitosa. Ci sono tante splendide città d’arte da scoprire, e in bassa stagione potrete farlo in tutta tranquillità senza la calca tipica dei mesi più caldi. Dall’intramontabile fascino di Londra alla romanticissima Parigi, passando per città meno “consuete” come Cracovia e Eindhover: non c’è che l’imbarazzo della scelta.