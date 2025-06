Dove fare una vacanza quest'estate? Se non avete ancora deciso, sfruttate la nuova offerta flash lanciata da Ryanair: 20% di sconto sui voli del network

Fonte: iStock Anche Porto è raggiungibile con l'offerta Ryanair

C’è chi ai biglietti per le vacanze estive ci ha pensato mesi fa e chi, invece, preferisce essere spontaneo e valutare le diverse possibilità anche in base alle offerte. Se fate parte della seconda categoria, il momento da sfruttare è proprio questo: Ryanair ha appena lanciato una nuova promozione flash attiva da oggi fino alla mezzanotte del 5 giugno 2025.

L’offerta vi permetterà di volare tra il 4 giugno e il 31 luglio 2025 acquistando biglietti scontati del 20%. La promozione è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. Dove andare? Questi i nostri consigli!

Da Cagliari a Porto

Porto sta vivendo un momento d’oro e l’offerta Ryanair vi offre l’opportunità giusta per appurarlo in prima persona. La seconda città più visitata del Portogallo è la destinazione ideale per un weekend diverso all’insegna di ottimo cibo, atmosfere vivaci e crociere sul fiume Douro. Cominciate la vostra giornata passeggiando sul lungofiume, Cais da Ribeira, e inoltratevi fra le vie collinari del centro, contraddistinte da graziose case, alcune color pastello, altre decorate con i classici azulejos.

Visitate la cattedrale, tra i luoghi più importanti della città, concedetevi una degustazione per scoprire il Porto e, all’ora del tramonto, raggiungete il resto dei visitatori presso il ponte Dom Luìs I: da qui, la vista è davvero unica.

Da Roma Fiumicino a Göteborg

Se volete sfuggire al caldo cittadino e raggiungere una meta al fresco, da Roma Fiumicino potete atterrare all’aeroporto di Göteborg Landvetter, in Svezia. La seconda città più grande del Paese è ricca di tesori tutti da scoprire, sia per gli amanti della natura che per quelli alla ricerca di un viaggio culturale, dove godersi semplicemente l’atmosfera vivace delle sue strade. Cosa inserire nell’itinerario?

Partite per un’escursione in barca ed esplorate lo splendido arcipelago di Göteborg, dove sono presenti oltre 20 isole, ideali anche per fare kayak. Provate le specialità locali alla Feskekörka, il rinomato mercato del pesce che ha riaperto nel 2024 dopo quattro anni di ristrutturazione, e passeggiate nell’Orto Botanico, che ospita oltre 16.000 specie di piante provenienti da tutto il mondo.

Da Pisa a Kos

Dall’aeroporto di Pisa, invece, partono voli verso l’isola di Kos, in Grecia. Con centinaia di isole tra le quali scegliere, può essere difficile restringere la ricerca a una sola. Tuttavia, Kos dovrebbe essere senza dubbio una gemma da inserire nella vostra lista! A differenza delle più gettonate Creta, Santorini o Mykonos, Kos offre atmosfere molto più rilassate e rappresenta un luogo incantevole dove trascorrere una settimana godendosi la famosa ospitalità greca e le sue incredibili specialità gastronomiche.

Visitate l’Asklepieion, un antico centro di medicina situato vicino a Platani, a sud della città di Kos, ideale se volete scoprire la storia dell’isola, raggiungete la piccola isola di Kastri e, soprattutto, godetevi le incantevoli spiagge. Tra le più belle citiamo Kefalos Bay, Agios Stefanos, Kamari e la spiaggia di Agios Theologos. Se invece cercate uno spot meno affollato, raggiungete la spiaggia di Kala Paradiso o quella di Tingaki.

Infine, non dimenticate di fare tappa al Museo Archeologico per scoprire i reperti trovati sull’isola!