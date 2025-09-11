La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche le spiagge dell'Algarve sono raggiungibili con i voli Ryanair

L’autunno è ormai alle porte, ma state ancora sognando un ultimo viaggio che abbia il sapore e le atmosfere dell’estate? In questo periodo, l’Europa si veste di una luce magica, offrendovi il meglio senza la frenesia e i costi dell’alta stagione. Immaginate di passeggiare per le strade delle città storiche o di rilassarvi su spiagge baciate dal sole, il tutto con temperature piacevoli, un’atmosfera più rilassata…e voli economici.

Proprio così, Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta ideale per chi vuole inseguire gli ultimi raggi dell’estate. Grazie a questa promozione, prenotando entro il 30 settembre 2025, potrete volare nel periodo compreso tra l’1 ottobre e il 30 novembre 2025 con biglietti a partire da 29,99 euro.

Non sapete dove andare? Noi di SiViaggia vi consigliamo queste destinazioni!

Da Milano Bergamo a Faro

Faro, capoluogo della regione meridionale portoghese dell’Algarve, è la destinazione perfetta dove atterrare per prolungare la vostra estate. Nei suoi dintorni troverete spiagge bellissime, decisamente meno affollate rispetto ai mesi estivi, mentre la cittadina stessa offre un pittoresco centro storico dove trascorrere le serate, tra un ristorante tipico e bar di surfisti.

Tra le spiagge da inserire nell’itinerario consigliamo Praia do Faro, una striscia di morbida sabbia dorata caratterizzata da acque limpide, ideali per nuotare, praticare sport acquatici e prendere il sole. Oppure, se volete stare attivi, noleggiate un kayak e raggiungete la spettacolare zona di Benagil, con le sue spiagge mozzafiato e le grotte marine considerate delle vere e proprie meraviglie naturali.

Da Bologna a Kos

Sono tanti i motivi per volare a Kos nei mesi autunnali. Questa splendida isola della Grecia offre una vasta scelta di spiagge, da Paradise Beach alla più suggestiva Agios Stefanos, ottimo cibo, da provare in ristoranti poco affollati, e tante attività. Kos, infatti, è una delle isole greche più adatte da scoprire in sella a una bicicletta, con una città principale ricca di qualsiasi cosa, da luoghi di interesse culturale a caffè e bar alla moda. In più, le temperature nel mese di ottobre oscillano tra i 24 e i 18 gradi.

Chi cerca un momento di puro relax, inoltre, dovrebbe raggiungere la costa orientale verso le terme di Embros dove la sorgente termale sgorga direttamente tra le rocce e, mescolandosi con il mare, forma una piscina naturale calda tutto l’anno.

Da Bari a Siviglia

Infine, se cercate temperature più calde, consigliamo di volare in Spagna e raggiungere la soleggiata Siviglia. Ottobre e novembre sono i mesi ideali per scoprirla, quando la città si gode temperature più miti, lontano dal caldo estivo e dalla folla turistica, ma abbastanza alte da poter passeggiare con una t-shirt a maniche corte!

Durante il vostro viaggio lasciatevi conquistare dai patios fioriti, ammirate la famosa Cattedrale e la Giralda o perdetevi nelle vie del quartiere di Santa Cruz. In questo periodo, la città offre anche eventi culturali, festival e concerti, oltre a mercati e rassegne gastronomiche che celebrano i sapori dell’Andalusia. Ottobre a Siviglia significa quindi arte, tradizione e comfort climatico, un mix perfetto per un viaggio indimenticabile che ricorda l’estate.