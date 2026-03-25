Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Voli low cost Ryanair marzo 2026

La primavera è appena iniziata ma tutti hanno gli occhi puntati verso l’estate: voglia di mare, di sole, di tramonti in spiaggia e magari di un aperitivo con vista… non bisogna aspettare le ferie estive per farlo grazie alla nuova offerta flash di Ryanair.

Prenotando entro il 26 marzo si può partire tra il 1° aprile e il 31 maggio 2026 verso tantissime mete effetto wow… le promo sono valide anche nei weekend, l’occasione top per una fuga veloce con solo il bagaglio a mano.

Da Milano Bergamo ad Alghero

Partire per la Sardegna con meno di 17 euro a tratta, volo diretto da Orio al Serio, date disponibili anche nei fine settimana… non succede spesso.

Alghero è pronta a sorprendere chi ci arriva aspettandosi solo spiagge. Il centro storico è catalano, sia nella lingua sia nell’architettura e con le torri medievali illuminate sul mare, vale già da sola il viaggio. La spiaggia del Lazzaretto è a due passi dalla città, la baia di Porto Conte è a una ventina di minuti in macchina. In aprile e maggio l’acqua inizia a scaldarsi e i turisti di massa non sono ancora arrivati.

Cosa non perdere? La grotta di Nettuno, raggiungibile in barca dal porto o scendendo i 654 gradini della Escala del Cabirol… è uno di quei posti più condivisi sui social e la fatica viene ripagata dalla meraviglia.

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Da Bari a Dubrovnik

Dubrovnik è una delle città più fotografate del Mediterraneo, e lo si capisce subito perché. Le mura che cingono la città vecchia, i tetti arancioni che scendono verso il mare, i vicoli di pietra bianca: è così affascinante che è stata persino utilizzata come set di film e serie Tv.

Volare da Bari è ancora più conveniente: il volo è breve e le tariffe in offerta partono da meno di 17 euro persino nei fine settimana. La tarda primavera è il periodo top per scoprirla e oltre al centro storico si può raggiungere con escursioni l’isola di Lokrum, oppure visitare le spiagge di Lapad. E chi ha visto Game of Thrones riconoscerà praticamente ogni angolo… si può partecipare persino ai tour a tema.

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Da Pisa a Ibiza

Ibiza a maggio è un posto completamente diverso dalla stessa isola ad agosto. I prezzi degli hotel non sono ancora alle stelle, le spiagge si possono frequentare senza prenotare un lettino con settimane di anticipo, e l’anima vera, fatta di calanchi, mercatini e cale nascoste tra la macchia mediterranea è ancora accessibile.

Partire da Pisa con meno di 17 euro cambia la prospettiva su una destinazione che molti associano solo al turismo da discoteca. Cala Conta al tramonto, il mercato hippie di Las Dalias il sabato mattina, il centro storico di Dalt Vila (patrimonio UNESCO): sono esperienze che non richiedono folla né budget esagerati.

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Chi vuole il mare cristallino prima che arrivi la stagione di punta dovrebbe valutare seriamente la nuova offerta di Ryanair con tantissime mete incluse a prezzi top, anche nel weekend. Attenzione però, i posti sono limitati… chi vuole approfittare dovrebbe fermare subito i biglietti prima che si esauriscano.